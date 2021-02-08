Инструктор из Магнитогорска, по вине которого получил травму ребенок на канатной дороге, штрафован

В Челябинской области иномарка врезалась в «Газель»: двое погибли, трое пострадали

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С марта в школах Челябинской области появятся советники по воспитанию

Анонсы событий и мероприятий на девятое февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое февраля.

В 9 часов 20 минут представителей СМИ познакомят с работой центра коррекции веса Челябинской областной клинической больницы, запланированы встречи с эндокринологами, хирургами, пациентами до и после операции (ул. Воровского, 70, корпус 3 «Клиника хирургии»).

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Какие выставки смогут посетить южноуральцы в 2021 году». Спикер - Станислав Ткаченко, директор Челябинского государственного музея изобразительных искусств.

В 18 часов состоится пресс-конференция, посвященная старту VI Международного фестиваля музыкального юмора с Игорем Бутманом. Спикеры: народный артист России Игорь Бутман, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, генеральный директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский.

В 19 часов состоится концерт-открытие VI Международного фестиваля музыкального юмора с Игорем Бутманом (Челябинск, ул. Труда, 92А, Концертный зал им. С.С. Прокофьева).

ДЛЯ СПРАВКИ.

9 февраля - День гражданской авиации России.

9 февраля - Международный день стоматолога.

9 февраля 2021 года - Международный день безопасного Интернета (каждый второй вторник февраля).

9 февраля - Международный день пиццы.

9 февраля по народному календарю – Златоустьев огонь.

9 февраля 1895 года - День рождения волейбола.

9 февраля 1897 года - стартовала первая полная перепись населения Российской Империи.

9 февраля 1923 года - с СССР принято постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».