Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое декабря.
В 11 часов состоится открытие четвертого Южно-Уральского гражданского форума 2020. Откроет форум губернатор Челябинской области Алексей Текслер (ул. Труда, 179, первый этаж).
В 13 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Итоги работы агропромышленного комплекса Челябинской области в 2020 году».
Справка
8 ноября - Международный день художника.
8 ноября - День образования российского казначейства.
8 ноября в православном календаре – Клим Холодный.