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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу риска по коронавирусной инфекции CO
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Коронавирус
16.07.2021

Кардиологи: Не надо играть с ковидом в рулетку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 16-го июля, заявила, что городу катастрофически не хвата
16.07.2021

Котова договорилась: в Челябинске начнут взращивать профессиональных дендрологов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском микрорайоне «Парковый-2» высаживают ели, яблони, липы, а также сирень венгерскую и
16.07.2021

Челябинский микрорайон «Парковый-2» будет благоухать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Троицке (Челябинская область) вчера, 15-го июля, в рамках проведения в регионе всероссийской ак
16.07.2021

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16.07.2021

Анонсы событий и мероприятий на выходные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.07.2021

Главный муфтий УрФО попросил южноуральских мусульман остаться дома 20-го июля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.07.2021

В Челябинске ремонтируют трамвайные переезды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.07.2021

В Челябинской области уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.07.2021

В Южноуральске мужчина убил двух местных жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.07.2021

В Челябинске ко дню металлурга состоится выставка одной картины
Анонсы
Общество
16.07.2021 18:16

Анонсы событий и мероприятий на выходные

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 17 и 18 июля.

17 июля, суббота

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит в Челябинске парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, проинспектирует текущий этап реконструкции стадиона СК «Металлург» и благоустройства «Бульвара Металлургов».

В 10 часов в Магнитогорске в парке у Вечного огня вновь состоится забег в рамках Международного спортивно-благотворительного проекта «Километры добра».

В 11 часов состоится «Зарядка с чемпионом». Все желающие смогут сделать зарядку вместе со старшим тренером спортшколы «Держава» и Челябинской городской федерации ушу, наставником победителей и призеров всероссийских и международных соревнований Рустамом Мусиным. В программе, кроме зарядки, показательные выступления воспитанников спортшколы ушу «Держава», фото- и автограф-сессия со спортсменами, различные конкурсы и призы (Челябинск, Сад Победы (ул. Героев Танкограда, 79).

В 11 часов в Саду камней в рамках фестиваля песочной скульптуры состоится зарядка с ОТВ. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В 12 часов парк «Сад Победы» в Челябинска приглашает детей и их родителей на познавательную игровую программу «Кругосветка» (ул. Героев Танкограда, 79, театральная площадь парка).

В 16 часов состоится танцевальная программа «Для тех, кому за...» (Челябинск, ПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

В 22 часа в рамках проекта «Кино в парке» покажут фильм «Бриллиантовая рука» (Челябинск, ПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

18 июля, воскресенье

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Кыштымский и Карабашский городские округа. В программе – посещение АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» и АО «Карабашмедь», а также осмотр социальных объектов и благоустройства территорий.

В 11 часов в Саду камней в рамках фестиваля песочной скульптуры состоится театрализованная программа по сказам П.П. Бажова и мастер-классы от детских библиотек Челябинска. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В 12 часов в Саду камней в рамках фестиваля песочной скульптуры состоится мастер-классы по песочной скульптуре. Челябинский центр искусств поделится с детьми секретами работы с песком. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В 12 часов в Саду камней в рамках фестиваля песочной скульптуры состоится экскурсия «Основные вехи развития города». Интересные факты о Челябинске расскажут специалисты Центра историко-культурного наследия. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В 12 часов состоится историческая реконструкция «Северная война». Гости мероприятия смогут узнать быт и нравы того времени, почувствовать события прошлых столетий и даже примерить одежду и подержать оружие воинов Петровской эпохи (Челябинск, Алое поле).

В 12 часов 30 минут АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» организует пресс-тур в Кыштым (отъезд от правительства области, ул. Цвиллинга, 27).

В 14 часов 30 минут в Кыштыме состоится церемония открытия скульптуры Ивана Горшкова в русле реки Кыштымки. Арт-объект появится в рамках арт-резиденции шестой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Запланирован пресс-подход к организаторам и скульптору.

В 16 часов в парке им. Гагарина будет играть духовой оркестр (Челябинск, ПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

В 16 часов состоится музыкальный вечер (джаз и танцевальная музыка) в детском парке им. В. В. Терешковой.

В 19 часов в парке им. Гагарина состоится тренировка «Zumba» (Челябинск, ПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 июля - День основания морской авиации ВМФ России.

17 июля – День этнографа в России.

17 июля - Всемирный день международного уголовного правосудия.

17 июля - Всемирный день эмоджи (эмодзи). Праздник посвящен пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе электронного общения (смс, форумы, чаты и т.д.).

17 июля в православном календаре – День памяти преподобного Андрея Рублева.

17 июля в народном календаре – Андрей Налива.

17 июля 1579 года в Казани была явлена икона Пресвятой Богородицы, ставшая на Руси одной из самых почитаемых. Хотя по правилам Русской православной церкви датой явления иконы принято считать 21 июля по новому стилю.

17 июля 1918 года в Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи.

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва.

17 июля 1998 года 1998 состоялось захоронение останков императора Николая II и его близких, убитых в 1918 году.

18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора в России.

18 июля 2021 года – День металлурга (третье воскресенье июля).

18 июля - Международный день Нельсона Манделы.

18 июля в православном календаре - празднование в честь обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.

18 июля в народном календаре – Афанасьев день, Месяцев праздник.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Работники Южно-Уральской железной дороги проявили себя, как настоящие герои, когда в крат
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16.07.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Коронавирус
Коронавирус
16.07.2021

Кардиологи: Не надо играть с ковидом в рулетку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 16-го июля, заявила, что городу катастрофически не хвата
16.07.2021

Котова договорилась: в Челябинске начнут взращивать профессиональных дендрологов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском микрорайоне «Парковый-2» высаживают ели, яблони, липы, а также сирень венгерскую и
16.07.2021

Челябинский микрорайон «Парковый-2» будет благоухать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.07.2021

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14.07.2021 19:17

МГТУ ищет подрядчика для строительства ФОКа с бассейном

14.07.2021 18:50

ВТБ снижает ставку по рефинансированию ипотеки на время оформления залога

14.07.2021 18:40

Анонсы событий и мероприятий на 15 июля

14.07.2021 18:38

В Челябинске ограничили движение в сторону площади Революции

14.07.2021 18:12

Вода в Тургояке небезопасна: в Миассе закрыли городской пляж

14.07.2021 17:42

Челябинские экоактивисты приглашают горожан на уборку на Голубом карьере

14.07.2021 17:36

Строительство набережной в Челябинске застопорилось на культурном слое

14.07.2021 17:24

В Магнитогорске полицейские пресекли продажу фальшивых антиковидных справок

14.07.2021 17:23

Магнитогорская библиотека обзавелась влиятельным попечителем

14.07.2021 17:20

В Магнитогорске семилетний мальчик оказался пригвожден к забору ржавым прутом

14.07.2021 17:15

В Челябинске прошли обыски у главы регионального ПФР

14.07.2021 17:07

В Магнитогорске за неуплату алиментов судят отца девочки Киры, которую он хочет разлучить с любимым старшим братом

14.07.2021 16:57

В Магнитогорске хранятся уникальные издания

14.07.2021 16:56

Челябинцы активно участвуют в разработке велоинфраструктуры города

14.07.2021 16:53

В Златоусте благодаря поддержке Текслера отремонтируют одну из самых проблемных дорог

14.07.2021 16:17

Новый начальник управления транспорта Челябинска «пошел в народ»

14.07.2021 15:48

Жители Муслюмово обнаружили новую свалку отходов птицефабрики

14.07.2021 15:46

Дышать станет легче: Лихачев заявил о несомненной пользе для людей «Экомонитора»

14.07.2021 15:44

Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет

14.07.2021 14:27

Новые трамваи Челябинска украсит уникальный паттерн

14.07.2021 14:12

Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали

14.07.2021 13:08

Геймеры Челябинской области снова сразятся в кибертурнире «За Танкоград»

14.07.2021 12:51

Женщина-водитель пойдет под суд за применение насилия в отношении сотрудников ГИБДД

14.07.2021 12:05

В Челябинске водитель погрузчика спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

14.07.2021 12:01

В России намерены добавить плавающим ставкам по кредитам фиксации

14.07.2021 11:44

“С Талибаном нужно считаться”: в МИД рассказали о встрече с талибами из Афганистана

14.07.2021 11:37

Дезинфекция-вариант защиты от пандемии

14.07.2021 11:36

В Челябинской области за сутки выявлено 283 случая ковида

14.07.2021 11:25

Как получить подарки Сбера при оформлении выплаты на детей от государства

14.07.2021 11:16

Пожарные спасли жизнь женщины и ее собаки Сонечки

14.07.2021 10:49

Миасский автозавод «УРАЛ» приглашает на работу

14.07.2021 10:48

Еткульский район активно благоустраивается