Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 17 и 18 июля.

17 июля, суббота

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит в Челябинске парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, проинспектирует текущий этап реконструкции стадиона СК «Металлург» и благоустройства «Бульвара Металлургов».

В 10 часов в Магнитогорске в парке у Вечного огня вновь состоится забег в рамках Международного спортивно-благотворительного проекта «Километры добра».

В 11 часов состоится «Зарядка с чемпионом». Все желающие смогут сделать зарядку вместе со старшим тренером спортшколы «Держава» и Челябинской городской федерации ушу, наставником победителей и призеров всероссийских и международных соревнований Рустамом Мусиным. В программе, кроме зарядки, показательные выступления воспитанников спортшколы ушу «Держава», фото- и автограф-сессия со спортсменами, различные конкурсы и призы (Челябинск, Сад Победы (ул. Героев Танкограда, 79).

В 11 часов в Саду камней в рамках фестиваля песочной скульптуры состоится зарядка с ОТВ. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В 12 часов парк «Сад Победы» в Челябинска приглашает детей и их родителей на познавательную игровую программу «Кругосветка» (ул. Героев Танкограда, 79, театральная площадь парка).

В 16 часов состоится танцевальная программа «Для тех, кому за...» (Челябинск, ПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

В 22 часа в рамках проекта «Кино в парке» покажут фильм «Бриллиантовая рука» (Челябинск, ПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

18 июля, воскресенье

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Кыштымский и Карабашский городские округа. В программе – посещение АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» и АО «Карабашмедь», а также осмотр социальных объектов и благоустройства территорий.

В 11 часов в Саду камней в рамках фестиваля песочной скульптуры состоится театрализованная программа по сказам П.П. Бажова и мастер-классы от детских библиотек Челябинска. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В 12 часов в Саду камней в рамках фестиваля песочной скульптуры состоится мастер-классы по песочной скульптуре. Челябинский центр искусств поделится с детьми секретами работы с песком. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В 12 часов в Саду камней в рамках фестиваля песочной скульптуры состоится экскурсия «Основные вехи развития города». Интересные факты о Челябинске расскажут специалисты Центра историко-культурного наследия. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В 12 часов состоится историческая реконструкция «Северная война». Гости мероприятия смогут узнать быт и нравы того времени, почувствовать события прошлых столетий и даже примерить одежду и подержать оружие воинов Петровской эпохи (Челябинск, Алое поле).

В 12 часов 30 минут АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» организует пресс-тур в Кыштым (отъезд от правительства области, ул. Цвиллинга, 27).

В 14 часов 30 минут в Кыштыме состоится церемония открытия скульптуры Ивана Горшкова в русле реки Кыштымки. Арт-объект появится в рамках арт-резиденции шестой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Запланирован пресс-подход к организаторам и скульптору.

В 16 часов в парке им. Гагарина будет играть духовой оркестр (Челябинск, ПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

В 16 часов состоится музыкальный вечер (джаз и танцевальная музыка) в детском парке им. В. В. Терешковой.

В 19 часов в парке им. Гагарина состоится тренировка «Zumba» (Челябинск, ПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 июля - День основания морской авиации ВМФ России.

17 июля – День этнографа в России.

17 июля - Всемирный день международного уголовного правосудия.

17 июля - Всемирный день эмоджи (эмодзи). Праздник посвящен пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе электронного общения (смс, форумы, чаты и т.д.).

17 июля в православном календаре – День памяти преподобного Андрея Рублева.

17 июля в народном календаре – Андрей Налива.

17 июля 1579 года в Казани была явлена икона Пресвятой Богородицы, ставшая на Руси одной из самых почитаемых. Хотя по правилам Русской православной церкви датой явления иконы принято считать 21 июля по новому стилю.

17 июля 1918 года в Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи.

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва.

17 июля 1998 года 1998 состоялось захоронение останков императора Николая II и его близких, убитых в 1918 году.

18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора в России.

18 июля 2021 года – День металлурга (третье воскресенье июля).

18 июля - Международный день Нельсона Манделы.

18 июля в православном календаре - празднование в честь обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.

18 июля в народном календаре – Афанасьев день, Месяцев праздник.