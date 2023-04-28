Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 29 и 30 апреля, и 1 мая.

29 апреля, суббота

В 10 часов 30 минут начнется парад участников юбилейной 90-ой легкоатлетической эстафета, 69-ой кольцевой велогонки, 11-ой гонки на лыжероллерах и 1-ой гонки роллер-спортсменов. В 11 часов старт забега (Челябинск, площадь Революции).

В 11 часов в Южноуральске состоится Открытое Первенство по начальному авиамоделированию, посвященное памяти героического экипажа вертолета Бориса Корниенко - лично-командные соревнования среди детей от семи до 13 лет (Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 22А, физкультурно-оздоровительный комплекс).

В 13 часов в Челябинске состоится открытие летнего мотосезона. Сбор МотоКолонны в 11:00 на Театральной площади. Далее Колонна следует до места проведения мероприятия - к нашему дилерскому центру (ул. Молодогвардейцев, 2).

С 11 часов до 20 часов в парке Гагарина пройдет первый для Челябинска юрточный фестиваль.

В 14 часов начнётся фестиваль «Вещеворот» (Челябинск, ул. Свободы, 2).

В ПРОГРАММЕ:

С 14:00 до 19:00 маркет, на котором вы сможете найти уникальные и интересные вещи от локальных магазинов и творческих людей.

В 15:00 на улице у клуба пройдет открытие велосезона.

В 16:00 вы сможете погрузиться в небольшое шоу: модный показ с целью показать осознанное потребление текстиля.

В 15 часов в Публичной библиотеке состоится встреча с артистами и сотрудниками челябинского театра драмы (пр. Ленина, 60, ЧОУНБ, выставочный зал, 3-й этаж).

30 апреля, воскресенье

В 10 часов в Троицке стартует полумарафон «Шелковый путь 2023». Трасса пройдет по историческим достопримечательностям и живописным местам старого торгового города (Троицк, ул. Ленина, центральная площадь).

В 12 часов состоится знакомство с авангардизмом и его выдающимися представителями – художниками-сюрреалистами посетеителей Публичной библиотеки (пр. Ленина, 60, ЧОУНБ, Зал литературы по искусству, 2-й этаж)

1 мая, понедельник

В 12 часов заповеднике «Аркаим» состоится открытие сезона. В программе: открытие выставки, приуроченной к юбилею основателя заповедника Г. Здановича. Лекция вдовы и соратника С. Зданович. Презентация новой экскурсии на Синташту в рамках проекта «Синташтинский феномен» (Челябинская область, Брединский район, посёлок Аркаим, ул. Музейная, д.5).

В 11 часов в Магнитогорске стартует фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА». Фестиваль открывает областную программу соревнований, которые пройдут в 50 городах и 22 регионах России (Магнитогорск, стадион Центральный).

В 18 часов 30 минут начнет работу многодневный фестиваль-лаборатория искусств «Звук и краски», первым мероприятием которого станет выставка современного искусства (Челябинск, Цвиллинга 25, ТРК Куба, 2 этаж).

В 21 час 30 минут Челябинская телебашня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в день Праздника Весны и Труда.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

29 апреля – Международный день танца.

29 апреля – Всемирный день исполнения Детских Желаний.

29 апреля – Всемирный день исцеления.

29 апреля – День загадочных чердаков.

29 апреля – Международный день ветеринарного врача.

29 апреля – Международный день настольных игр.

29 апреля – День рождения застёжки-молнии.

29 апреля – Международный день астрономии.

29 апреля – День паркура.

29 апреля – Всемирный день тай-цзи и цигун.

29 апреля – Международный день иммунологии.

29 апреля – Международный день скульптуры.

29 апреля – День памяти жертв применения химического оружия.

29 апреля – День вирусного видео.

30 апреля - День Военно-Морского Флота РФ.

30 апреля - Международный день дружбы.

30 апреля - День «Поделитесь обнимашками».

30 апреля - День цветных напитков.

30 апреля - Всемирный день вышивки.

30 апреля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

30 апреля - Всемирный день сноркелинга.

1 мая - Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся (

1 мая - День заплетающихся ног

1 мая - День покатушек с ветром

1 мая - День рождения почтовой марки

1 мая - День лечебного массажа

1 мая - Живин день

1 мая - Международный день партизанского садоводства