Анонсы событий и мероприятий (в том числе и праздничных) на 12-14 сентября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12-14 сентября.
12 сентября, суббота
Челябинск празднует День рождения города
С 8 до 20 часов - выборы депутатов Законодательного собрания области и органов местного самоуправления.
В 9 часов состоится Открытый кубок города по гиревому спорту (СК «Лидер» на Копейском шоссе, 43).
С 10 часов до 22 часов 15 минут – Телемарафон «День города 2020». Зрители увидят выступление участников конкурса «Марафон талантов», концерт «В гостях у Митрофановны», гала-концерт «Песня города», фестиваль команд КВН и «Парад моды».
В 11 часов состоится интерактивный спектакль о сохранении окружающей природы «Как в Волшебный лес хулиган залез» (Скарабей).
С12 до 16 часов состоится ХV Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» (пешеходная часть улицы Кирова).
В 12 часов начнется XX фестиваль «Бэби-джаз» (горсад имени Пушкина).
В 12 часов начнется концерт на площадке у кинотеатра «Победа» на Комсомольском проспекте.
В 12 часов на летней эстраде в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина пройдет Фестиваль русского фольклора и культуры «Новолетие». На празднестве будут работать мастерские по созданию традиционного народного костюма в современной интерпретации, здесь же будет возможность изучить старинную вышивку и технику валяния из шерсти. Пришедшие смогут познакомится с старорусскими традициями, песнями и инструментами, а также поучаствовать в мастер-классах по танцам, в посиделках, обрядах и народных гуляниях. Кроме того, на площадке расположится ярмарка. Ремесленники, кондитеры и другие торговцы уже готовы представить покупателям настоящие шедевры своего мастерства.
В 12 часов начнется программа «Город трудовой доблести и славы» (парк «Сад Победы»).
В 12 часов состоится песочная история для самых маленьких «Невероятное путешествие мышонка Пика».
В 12 часов состоится театральный урок об истории родного города «Челябинский караван» (Новый художественный театр).
С 12 часов до 14 часов 30 минут состоится спектакль «Бука» от Челябинского государственного Театра Кукол имени В.Вольховского и концертная программа от администрации Тракторозаводского района (сад «Победы»).
В 13 часов состоится песочный спектакль «Боевые танки для детей» о вкладе детей в достижение Победы (Скарабей).
В 14 часов состоится концерт «С днем рождения, любимый город» (парк «Металлург» имени Тищенко).
В 14 часов состоится лекция ко Дню благоверного великого князя Александра Невского (Картинная галерея Музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92А).
В 14 часов состоится выставка-шествие лучших фотографий южноуральских авторов. Участники с работами художников пойдут от исторического музея к галерее «Каменный пояс» на Кировке, где и откроют выставку. Челябинцы смогут не только полюбоваться фотошедеврами, но и пообщаться с их авторами.
С 14 часов 30 минут до 16 часов состоится концертная программа «Любимый город». Выступление группы «Ариэль» (театральная площадь парка «Сад Победы»).
В 19 часов состоится Парад моды. Красочное шоу будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ОТВ.
В 22 часа празднование дня города завершится фейерверком на набережной реки Миасс у Торгового центра.
13 сентября, воскресенье
С 8 до 20 часов - выборы депутатов Законодательного собрания области и органов местного самоуправления.
В 11 часов начнется арт-фестиваль «Счастливое детство», во время которого будет создано большое тематическое граффити, а также будут проходить творческие мастер-классы для детей (площадка за Ангелом мира парка «Сад Победы»).
В 11 часов покажут песочную сказку о приключениях девочки Даренки «Серебряное копытце» (Скарабей).
В 12 часов состоится песочный романтичный спектакль «Аленький цветочек» (Скарабей).
В 13 часов в городском саду имени Пушкина посетителей будут ждать приятные сюрпризы, викторины и артисты Челябинска. Хедлайнером программы станут легендарные чемпионы КВН, команда «Уездный город».
В 13 часов на площади Революции развернутся танцевальные битвы по хип-хопу и брейк-дансу, граффити-контест, чемпионат по воркауту и показательные выступления по слэклайну.
В 13 часов на челябинском скейтпарке (около здания общества «Динамо» по улице Коммуны, 98/1) состоятся соревнования по экстремальным видам спорта: BMX, скейтбордингу и кикскутерингу - самокатному спорту.
В парке имени Гагарина пройдет второй рок-фестиваль «В ритме рока», приуроченный к празднованию 284-летия Челябинска. В этом году фестиваль пройдет в формате гала-концерта и онлайн-поздравления от известных исполнителей русского рока. На главную сцену парка Гагарина выйдут лучшие рок-группы нашего города, а также специальные гости фестиваля – Лера Старикова, гости из Екатеринбурга – группа ТимерТау, победитель прошлогоднего фестиваля - группа ГАВРИЛОВ и группа Never-Opened-Doors. Возле Главной сцены парка пройдет мотовыставка от клуба «Ночные волки», а также будут работать зона с сувенирной авторской продукцией и мерчами гостей фестиваля, ярмарка изделий ручной работы и рокерская фотозона для всей семьи. Между выступлениями авторских групп, на сцене выступит кавер-группа с известными хитами русского рока.
ДЛЯ СПРАВКИ
12 сентября 2020 года – Всемирный день оказания первой медицинской помощи (во вторую субботу сентября).
12 сентября - Международный день вязания крючком.
12 сентября - День программиста в России.
12 сентября в православном календаре - Празднование в честь перенесения мощей благоверного князя Александра Невского.
12 сентября в народном календаре – Александр Сытник.
12 сентября 1715 года Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями.
13 сентября - День рождения Челябинска.
13 сентября - День танкиста в России.
13 сентября - День программиста в России.
13 сентября - День парикмахера в России.
13 сентября 2020 года – Всемирный день журавля (отмечается во второе воскресенье сентября).
13 сентября - День озера Байкал.
13 сентября в народном календаре – Куприянов день, Журавлиное вече.
14 сентября в церковном календаре - Церковное новолетие, «начало индикта». Именно эта дата считается первым днем нового церковного года.
14 сентября - Новолетие, Славянский Новый год.
14 сентября в народном календаре – Семин день.
14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне Оренбургской области начались опытные испытания одного из видов атомного оружия.
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