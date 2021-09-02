«Ариант» и «Спартак» объявили о сотрудничестве

Группа компаний «Ариант» (Челябинская область) стала официальным партнером легендарного хоккейного клуба «Спартак».

В рамках соглашения на всех матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2021-2022 годов хоккеисты «Спартака» будут выходить на лед в игровой экипировке с логотипом «Ариант», на каждом «домашнем» матче чемпионата будут брендированы борты арены, а у команды появится необычный талисман, отражающий одно из направлений деятельности ГК «Ариант».

Кроме этого, запланированы различные совместные рекламные кампании с игроками, специальные проекты с болельщиками и другие маркетинговые акции.

«В России хоккей - один из самых популярных видов спорта: он зрелищный, эмоциональный, всегда собирает много болельщиков как на трибунах, так и у экранов телевизоров. Многие звезды спорта становятся кумирами для взрослых и молодежи: на них хотят быть похожими, берут с них пример. Сотрудничество с одним из сильнейших хоккейных клубов страны - это отличная возможность рассказать о нашей компании и наших продуктах широкому кругу людей, охватить новую молодую аудиторию потенциальных покупателей», - отметил управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва рад приветствовать группу компаний «Ариант» среди партнёров клуба в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги 2021-2022. Совместные рекламные акции «Спартака» и ГК «Ариант» должны понравиться многочисленным болельщикам нашей поистине «народной команды». Для нас очень важно, что «Ариант» стал частью «Спартака» в юбилейный сезон 75-летия клуба - уверены, что наше сотрудничество будет столь же славным и долговечным, как история нашего клуба», - подчеркнул генеральный директор ХК «Спартак» Москва Андрей Веревко.

Как отмечает пресс-служба ГК «Ариант», поддержка спорта - один из основных приоритетов в социальной политике компании, которая делает ставку не только на целенаправленное содействие и помощь профессиональным спортивным клубам, но и ведет масштабную работу по строительству спортивных объектов. В настоящее время «Ариант» возводит Центр экстремальных видов спорта в Челябинске и занимается реконструкцией стадиона в Анапе.