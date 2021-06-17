17.06.2021
Депутат ЗСО Вячеслав Ершов написал заявление о досрочном сложении полномочий
17.06.2021
Челябинцы поддерживают идею введения продуктовых сертификатов
17.06.2021
Общественники Златоуста заявили об участии покойников в голосовании за смену «управляйки»
17.06.2021
«Зигальга» приглашает своих гостей к совместному наведению чистоты
17.06.2021
В Челябинской области за минувшие сутки утонули два человека
17.06.2021
В Челябинске сообщили об отключении светофоров на Комсомольском проспекте
АШАН запускает программу лояльности в Челябинске
23.07.2019
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
28.11.2016
Ашан не намерен платить два миллиона рублей за противодействие бизнесу Вайнштейна
11.10.2016
Суд защитил овощи из Чурилово от произвола «Ашана»
14.04.2016
Челябинский «Ашан» признан виновным в нарушении закона о торговле
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,8 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021
Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов
15.06.2021
С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
15.06.2021