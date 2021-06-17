АШАН запускает программу лояльности в Челябинске

С 15 июня клиенты гипермаркетов АШАН и интернет-магазина auchan.ru в Челябинске будут получать дополнительную выгоду от покупок.

Программа лояльности АШАН уже запущена в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Ярославской области. За три недели к ней подключилось более 200 000 пользователей, которые уже получили 10 000 000 баллов за покупки, совершенные с картой лояльности. Накопленными баллами можно оплатить до 100% стоимости товаров, 1 балл равен 1 рублю.

По правилам программы клиентам начисляется кешбэк до 70% на тысячи товаров со специальными ценниками, 5% с покупки товаров под собственными торговыми марками АШАН “Золотая птица” и “Красная птица”, праздничные баллы в честь дня рождения, а также дополнительные баллы по персональным акциям и предложениям. Баллы можно не только накапливать, но и делиться ими в личном кабинете на сайте auchan.ru или в мобильном приложении.

Для каждого участника программы будут сформированы персонализированные предложения исходя из его предпочтений и наиболее частых покупок. Кроме того, клиенты смогут принять участие в клубах по интересам, поддержать благотворительные и экологические проекты компании.

Как ответственное предприятие, АШАН Ритейл Россия заботится о социально незащищенных категориях населения, и с понедельника по пятницу до 12.00 начисляет на карту лояльности кешбэк в размере 7% за каждую покупку.