Аудиторы проводят контрольные обмеры на автодорогах Челябинска и Магнитогорска

Контрольно-счетная палата Челябинской области проводит контрольные обмеры на автодорогах области, в том числе Челябинского и Магнитогорского городских округов, в рамках проводимой проверки проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Напомним, в апреле 2022 года аудиторы КСП региона приступили к проверке министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, а также администраций Челябинска и Магнитогорска. Ревизоры оценивают эффективность и законность трат на дороги.

Как уточнили в КСП, объем финансирования на реализацию регионального проекта в 2020-2021 годах составил 10,6 миллиарда рублей. Его мероприятиями охвачено 196 объектов, в том числе участки автомобильных дорог протяженностью свыше 600 километров.

В КСП отметили, Челябинская область сохраняет лидирующие позиции в УрФО по площади уложенных верхних слоев одежды. В регионе этот показатель равен 139 тысяч квадратных метров или 54% от общей площади по УрФО, в Курганской области - 73 тысяч квадратных метров, ХМАО - 28 тысяч квадратных метров, в Свердловской области - 16 тысяч квадратных метров.

В ходе реализации федерального проекта из 24,9 миллиарда рублей, выделенных субъектам УрФО, использовано 3,3 миллиарда рублей или 13%. В Челябинской области из 4,7 миллиарда рублей освоено 0,7 миллиарда рублей или 14%.