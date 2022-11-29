Автопробег в Еткуле привел в сельские храмы и напомнил о духовном единстве нации

В Еткульском районе (Челябинская область) впервые провели автопробег «В поисках духовного единства». Он состоялся в рамках проекта «Новый вектор формирования ресурсов развития женских объединений -2» при поддержке Фонда Президентских грантов (пилотная площадка «Благополучная семья»).



Организаторами плодотворного путешествия по историческим местам Еткульского района выступил Союз женщин Челябинской области совместно с администрацией Еткульского муниципального района, женсоветами «Берегиня» и «Радушие».





Пунктами назначения автопробега стали храм Архистратига Михаила в селе Каратабан, храм Святого Праведного Симеона Верхотурского в селе Белоусово и общеобразовательная средняя школа в селе Лебедевка.



Интересные факты из истории района и посещаемых храмов, общение с замечательными людьми, такими как настоятель храма села Каратабан иерей Евгений Егунов, староста православной общины села Белоусово Наталья Пушечникова, сделали этот день особенным и позволили проникнуться православной мудростью и ощутить благостный настрой.



Настоящим открытием стал опыт работы в Лебедевской общеобразовательной школе, а именно реализация практико-ориентированного проекта по организации духовно-нравственного воспитания в школе «У истоков духовности», руководителем которого является директор этой школы Светлана Смирнова.



Замечательные выступления ребят и мастер-класс по письму на бересте еще раз убедили присутствующих в необходимости повышенного внимания к духовно-нравственному воспитанию детей, сохранению традиций, приобщению к духовному и культурному богатству.





В неформальной обстановке за кружечкой чая участники поделились впечатлениями от автопробега. Заместитель главы Еткульского муниципального района Галина Ямгурова выразила благодарность главе района Юрию Кузьменкову за всестороннюю поддержку в реализации автопробега и только положительные эмоции.

«Мы в восторге сегодня с самого начала автопробега: чудесные храмы, замечательные люди, знакомство с новыми подругами, понимание нашего единства и общей силы - уникальное мероприятие!», - сказала она.

«В районе есть что показать: не только храмы, а ту работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, которая ведется не только с молодежью, но и с населением. Глядя на это, понимаем, насколько глубокая у нас духовность и мы горды тем, что это все есть у нас, в Челябинской области», - отметила заместитель председателя Союза женщин Челябинской области, посол культуры Союза женщин России в регионе Ирина Холодкова.

В автопробеге участвовали гости из Октябрьского района. Председатель женсовета Елена Хвостик поделилась впечатлениями:

"С Еткулем мы добрые соседи, уже почти сроднились. В Октябрьском районе тоже очень активный женсовет и мы постоянно участвуем в проектах Союза женщин Челябинской области. Нам у вас очень понравилось, вы большие молодцы!"

Автопробег подарил всем участникам не только чувство единения и положительные эмоции, но и новые идеи.