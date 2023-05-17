17.05.2023
Команда ЧЦЗ стала лидером областной Спартакиады по настольному теннису среди предприятий
17.05.2023
Высокопоставленный южноуральский таможенник подозревается в связях с контрабандистами
17.05.2023
Чурилово совершает дорожный рывок
17.05.2023
Главный режиссер Камерного театра в жюри юбилейного фестиваля театров малых городов России
17.05.2023
Эшшольция зацветет около Публичной библиотеки
17.05.2023
Третий звонок перед «Балетом»: Wink представил финальный трейлер сериала
Челябинцев приглашают на праздничный автопробег «Авторадио» и Фестиваль ретро-автомобилей
25.04.2023
Красная дорожка, смокинги и невероятные платья и челябинцы - Авторадио отметило тридцатилетие
05.04.2023
Челябинцы поборются за поездку в Москву на юбилейный концерт «Авторадио»
30.03.2023
Во втором полугодии 2022 года челябинцы предпочитали слушать «Авторадио»
23.12.2022
В Парке Гагарина открылся музыкальный каток Авторадио
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023