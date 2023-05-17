Челябинцев приглашают на праздничный автопробег «Авторадио» и Фестиваль ретро-автомобилей

В Челябинске 10 июня стартует первый автопробег с Авторадио (12+), посвященный Дню России. Организаторы планируют сделать это мероприятие традиционным для города, как и во многих регионах страны.

Праздничная автоколонна из 40 автомобилей с флагами России и музыкой выдвинется от Комсомольской площади по маршруту с пятью остановками. Участники посетят памятные места города: возложат цветы, сделают совместные фото с ведущими Авторадио и прослушают интересные мини-лектории от центра историко-культурного наследия Челябинска.

Финиширует автопробег на Театральной площади к началу Фестиваля ретро-автомобилей «Машина Времени». На выставке представят более 150 экземпляров уникальной техники. Отдельно, у стен драматического театра выставят самые редкие автомобили из коллекций реставраторов: ГАЗ АА, СМЗ-НАМИ-086 «Спутник», La likorne и Stower Sedina, о которых владельцы расскажут сами.

Каждый гость Фестиваля сможет принять участие в большом розыгрыше призов. Для этого нужно будет только зарегистрироваться на площадке Авторадио на театральной площади 10 июня с 12 до 15 часов. Челябинцев ждут подарки от партнеров праздника:

Как рассказали в Авторадио, Челябинцам предложат бесплатно отправить по России необычную открытку от Почты России с изображением уникального почтового грузового мопеда, на базе модели «Ява» 1961 года выпуска. Единственный сохранившийся экземпляр которого находится в Челябинске.

Чтобы принять участие в автопробеге можно подать простую заявку в группе Авторадио Челябинск во Вконтакте.