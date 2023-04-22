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22.04.2023 00:50
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области в честь Дня Победы пройдет автопробег по городам трудовой доблести

В 2023 году в Челябинской области расширят формат проведения акции «Бессмертный автополк» - будет организован автопробег «Южный Урал – опорный край Победы». Он пройдет по городам трудовой доблести.

Соответствующее предложение было озвучено на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы.

Как уже сообщало агентство, в 2023 году не будет традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в России. В регионах пройдут альтернативные мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне.

В рамках акции «Бессмертный автополк» южноуральцы могут разместить фотографии своих родных – ветеранов войны - на заднем или боковых задних стеклах автомобиля. Лучше портрет героя закреплять с внутренней стороны, чтобы его не испортили ветер, пыль и дождь.

Кроме того, было предложено расширить формат акции «Бессмертный автополк» и провести автопробег «Южный Урал – опорный край Победы». К автопробегу предлагается привлечь все муниципалитеты.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал эту инициативу. Он напомнил, что в регионе три города получили почетное звание «Город трудовой доблести» - Челябинск, Магнитогорск и Златоуст.

«Предлагаю, чтобы старт автопробега одновременно прошел в Челябинске и Златоусте и завершился в Магнитогорске, - выступил с инициативой губернатор. - Мне кажется будет правильным, что мы отметим все города, которые у нас носят это почетное звание».

Напомним, почетное звание РФ «Город трудовой доблести» было присвоено Челябинску и Магнитогорску в июле 2020 года, Златоусту – в ноябре 2022 года за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне.

В июле 2021 года установили памятную стелу в Магнитке, в ноябре 2021 года в областном центре.

В 2022 году в Москве на улице Челябинской был открыт памятный знак в честь присвоения почетного звания двум уральским городам, а на улице Магнитогорской состоялась церемония закладки камня на месте будущего памятного знака.

Автор: Любовь Юрина
День Победы
автопробег
Алексей Текслер
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В Челябинске ограничат передвижение пешеходов из-за репетиции парада Победы

19.04.2023 10:47

«Пятерочка» приглашает юных южноуральцев собрать редкие монеты

19.04.2023 10:44

Контрразведка «Смерш» отмечает 80-летие

19.04.2023 10:08

Более 11 тысяч южноуральских подростков смогут подработать летом

19.04.2023 09:24

Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё

19.04.2023 00:07

В среду в Челябинской области местами пройдет дождь

18.04.2023 18:53

В Челябинске и Коркино объявлены НМУ, но уже отмечено превышение ПДК вредных примесей

18.04.2023 18:24

Анонсы событий и мероприятий на 19 апреля (18+)

18.04.2023 18:00

Власти Калининского района заявили на похитителей урн в полицию

18.04.2023 17:48

Южноуральские депутаты предлагают ужесточить ответственность за продажу вейпов подросткам

18.04.2023 17:45

Место силы: при челябинском «Атлете» открыли Центр гиревого спорта

18.04.2023 17:22

В Челябинске в этом году вернут достойный облик трем «подземельям»

18.04.2023 17:14

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту отравления подростка вейпом

18.04.2023 16:49

Шествия «Бессмертного полка» в привычном формате в 2023 году не будет

18.04.2023 16:43

Общество «Динамо» празднует вековой юбилей