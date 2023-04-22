В Челябинской области в честь Дня Победы пройдет автопробег по городам трудовой доблести

В 2023 году в Челябинской области расширят формат проведения акции «Бессмертный автополк» - будет организован автопробег «Южный Урал – опорный край Победы». Он пройдет по городам трудовой доблести.

Соответствующее предложение было озвучено на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы.

Как уже сообщало агентство, в 2023 году не будет традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в России. В регионах пройдут альтернативные мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне.

В рамках акции «Бессмертный автополк» южноуральцы могут разместить фотографии своих родных – ветеранов войны - на заднем или боковых задних стеклах автомобиля. Лучше портрет героя закреплять с внутренней стороны, чтобы его не испортили ветер, пыль и дождь.

Кроме того, было предложено расширить формат акции «Бессмертный автополк» и провести автопробег «Южный Урал – опорный край Победы». К автопробегу предлагается привлечь все муниципалитеты.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал эту инициативу. Он напомнил, что в регионе три города получили почетное звание «Город трудовой доблести» - Челябинск, Магнитогорск и Златоуст.

«Предлагаю, чтобы старт автопробега одновременно прошел в Челябинске и Златоусте и завершился в Магнитогорске, - выступил с инициативой губернатор. - Мне кажется будет правильным, что мы отметим все города, которые у нас носят это почетное звание».

Напомним, почетное звание РФ «Город трудовой доблести» было присвоено Челябинску и Магнитогорску в июле 2020 года, Златоусту – в ноябре 2022 года за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне.

В июле 2021 года установили памятную стелу в Магнитке, в ноябре 2021 года в областном центре.

В 2022 году в Москве на улице Челябинской был открыт памятный знак в честь присвоения почетного звания двум уральским городам, а на улице Магнитогорской состоялась церемония закладки камня на месте будущего памятного знака.