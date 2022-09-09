Автором Тотального диктанта-2023 станет писатель и журналист из Владивостока

Восьмого сентября организаторы назвали имя автора текста Тотального диктанта-2023. Им стал российский писатель и журналист Василий Авченко, номинант премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС». Он напишет текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Василий Авченко родился в Черемхове, но в первую очередь его имя ассоциируется с Владивостоком, где писатель живет и работает. Его дебютная книга «Правый руль» сразу стала читательским хитом и была номинирована на «Национальный бестселлер» и премию «НОС». Среди других известных произведений Авченко — энциклопедия-путеводитель «Глобус Владивостока», сборник рассказов «Кристалл в прозрачной оправе» и фантастическая повесть «Владивосток-3000» (в соавторстве с Ильей Лагутенко). Для серии «Жизнь замечательных людей» Василий Авченко написал биографию писателя Александра Фадеева. В 2021 году в издательстве Елены Шубиной вышла книга «Дальний Восток. Иероглиф пространства», которую включили в лонг-лист сезона 2022 года национальной литературной премии «Большая книга».

«Каждый раз, когда мы вместе со штабом и Филологическим советом выбираем автора текста Тотального диктанта, перед нами стоит важная цель - познакомить широкую аудиторию с качественной современной русской литературой. В случае с Василием Авченко эта задача, безусловно, выполняется. Для многих читателей он выступает своего рода символом Приморья, и мы надеемся, что благодаря Тотальному диктанту те, кто ещё не знаком с творчеством Василия, откроют для себя не только его книги, но и Дальний Восток», - отметила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Известные современные писатели готовят тексты для Тотального диктанта начиная с 2010 года, когда автором текста стал Борис Стругацкий. В 2022 году автором текста Тотального диктанта выступила писательница Марина Степнова.

«Тотальный диктант для меня - не только экзамен на знание родного языка, но и очередной нырок в отечественную словесность. Я чувствую себя гражданином не только России, но и русского языка, живу в нём, принадлежу ему. Отношение к русскому языку у меня почти религиозное — это настоящее чудо, океан, вселенная. И я счастлив быть частичкой этой вселенной. Для меня важно и то, что Тотальный диктант — проект сибирского происхождения, что он не замыкается на столицах и, кочуя из города в город, сшивает нашу огромную страну», — рассказал Василий Авченко.

Автора текста нового сезона организаторы объявили восьмого сентября в эфире онлайн-марафона Тотального диктанта, проходящего в рамках Фестиваля грамотности.

В Челябинске Тотальный диктант пройдет восьмого апреля 2023 года. В 2022 году диктант написали 844 человека. Тест TruD, состоявшийся на двух площадках, прошли 176 участников.

СПРАВКА

Василий Авченко — российский писатель и журналист. Родился в Иркутской области в 1980 году. Проживает во Владивостоке. Окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Среди его произведений - книги «Очарованные странники. Литературные первопроходцы Дальнего Востока», «Правый руль», «Кристалл в прозрачной оправе», «Дальний Восток: иероглиф пространства»; биографии Александра Фадеева и Олега Куваева; фантастическая книга «Владивосток-3000. Киноповесть о Тихоокеанской республике», написанная совместно с Ильей Лагутенко, а также роман «Штормовое предупреждение» в соавторстве с Андреем Рубановым. Финалист литературных премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «НОС».

В 2023 году Тотальный диктант пройдёт с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов.

Тотальный диктант - ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтёры в разных городах мира. В 2022 году событие охватило более 30 стран, объединив более 780 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Дина Рубина, Захар Прилепин, Андрей Геласимов, Марина Степнова и другие авторы.

Помимо Тотального диктанта Фонд «Тотальный диктант» реализует образовательные и просветительские инициативы: очные и онлайн-курсы русского языка, лектории, просветительские мероприятия в городах РФ и за рубежом, онлайн-марафоны, издание научно-популярной литературы.