Бабушка тайно оплачивала интернет внуку, который посещал сайты 18+

Родители подростка из Челябинской области (город не называется в интересах несовершеннолетнего) пожаловались детскому омбудсмену Евгении Майоровой на бабушку, которая тайно от них оплачивала интернет внуку. А школьник не вылазил с сайтов 18+.

Родители школьника просили детского омбудсмена Евгению Майорову наказать бабушку. Она отметила, что эмоции родителей все понимают, но в данном случае юридических оснований для наказания нет. Эта ситуация относится к сфере семейных отношений: между родителями, бабушкой и сыном. Всем членам семьи нужно друг с другом разговаривать и договариваться.

«Запретами данную проблему не решить. Даже наоборот можно спровоцировать острую конфликтную ситуацию, которая приведёт к печальным последствиям. И даже если дома отключить интернет, это не будет значить, что ваш сын или дочка не посещают неправильные сайты в другом месте. Нужно общаться со своими детьми, учиться взаимопониманию, доверию. Мы не можем контролировать каждый шаг своих детей, но в наших силах сформировать стержень, заложить фундамент, который поможет ребенку в дальнейшей жизни», - сообщила Евгения Майорова.

Что касается сайтов с ненадлежащим контентом, то на такие сайты можно подавать жалобу в Роскомнадзор, если сайт зарегистрирован в качестве СМИ. Если же сайт не относится к средствам массовой информации, тогда с жалобой на распространение ненадлежащего контента следует обращаться в правоохранительные органы.