Бакал затапливает канализационными стоками, глава СКР поручил возбудить уголовное дело

Город Бакал (Саткинский район, Челябинская область) затапливает канализационными стоками, жители жалуются на зловонные ручьи на дорогах, на затопленные подвалы, расплодившихся насекомых и неприятные запахи в квартирах. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело.

В результате ненадлежащего оказания услуг по водоотведению и непринятия мер к очистке городского коллектора стоки затапливают подвалы многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры. Во всем городе распространяется зловонный запах, которым люди вынуждены дышать, сообщает информационный центр СРК.

«Больше месяца мучаемся с канализацией, в подъезде запах, дышать нечем, полетели мошки, дверь в квартиру открывать страшно. Водоотведение, за что мы платим, раз услуга не оказывается в полном объеме. Звонки в администрацию не дают результатов. Пугачева, 7», - возмущена Ирина Сафина. Аналогичная ситуация на Октябрьская, 10.

Канализационные потоки бегут по тротуарам и дорогам возле школы №8, школы №9, реабилитационного центра, затапливает жилые дома.

«Первомайская, д. 8, в подъезд невыносимо заходить, воняет и в квартиру тоже, и дышать тяжело», - делится Юлия Прийменко. Похожая ситуация и по другим адресам: Калинина, д. 8, ул. Строителей, д. 19, Титова, д. 15, ул. Костылева, 2 (в квартире запах как в туалете), ул. Северная, д. 21 (стоит вонь как в подъездах, так и на улице возле дома).

«50 лет ВЛКСМ, д. 11, ничего не могут сделать, пока не почистят основной коллектор и уличные колодцы, большая часть подвала затоплена! Воняет в подъездах и даже на улице», - пишет Светлана Запольская. Топит подвал и в доме №7 на 50 лет ВЛКСМ.

«Живём в горах, рек рядом нет, а каждый год тонем. В городе канализация рекой течёт, на даче питьевая вода участки заливает (бежит, бурлит)», - рассказывает Анатолий Материкин. Канализация может попасть и в питьевые колодцы, а если ничего не изменится, то и в Саткинский пруд, откуда берется вода для технических и бытовых нужд.

«…весь город в дерьме», - коротко, но ясно констатирует Любовь Мустаева.

«Летом на улицу будем выходить в противогазе», - предсказывает Марина Еговцева.

Неоднократные обращения в контрольные и надзорные органы результатов не принесли.

Жители Бакала обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину в Приемную «ВКонтакте».

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить и расследовать уголовное дело, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.