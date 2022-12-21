Бастрыкин отметил высокий уровень преступности в Челябинской области среди мигрантов

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования преступлений, совершенных мигрантами, и в миграционной сфере. Челябинская область входит в число регионом с самым высоким уровнем преступлений такого рода. Также преступность в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Курганской, Калужской и Ленинградской областях.

В России фиксируется рост преступности иностранных граждан. Глава следственного ведомства отметил рост более чем на треть совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений. В истекшем периоде 2022 года правоохранителями расследовано 37 тысяч преступлений мигрантов, порядка 60% из них совершено выходцами из среднеазиатских республик. Следственными органами направлено в суд 1 633 дела о преступлениях, совершенных мигрантами. Привлечено к ответственности 75 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в сфере миграции.