«Белый журавлик» ветерана ФСБ полетел по Челябинской области

«Здравствуйте! Мы не знакомы, очень понравились ваши фильмы. Если вы не против, можно мы их в школе продемонстрируем детям?». Такие сообщения из образовательных учреждений получает автор детского патриотического киножурнала «Белый журавлик» Владимир Саломатин из Челябинска – ветеран регионального управления ФСБ, ветеран боевых действий.

В минувшую пятницу, 14-го октября, Владимир Саломатин и его товарищ Константин Ершов, также ветеран боевых действий, провели встречу со студентами Верхнеуральского агротехнологического техникума – казачьего детского корпуса и учащимися восьмых-десятых классов Уйской средней общеобразовательной школы имени Тихонова.

Специально для ребят бывшие военные надели свою офицерскую форму, так как они проходили военную службу и в настоящее время ведут активную общественную работу как ветераны управления ФСБ России по Челябинской области. Челябинцы организовали Фонд содействия ветеранов спецслужб и силовых ведомств «Живые и мертвые» и уже в рамках Фонда создали и развивают информационную платформу «Погибшие при исполнении воинского долга» (Челябинская область) при содействии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и Фонда президентских грантов. На Южном Урале ветераны провели концерты памяти «Мы с тобой, Магнитогорск!», «Аргун 2000», «С молитвой о Пальмире».

Одним из самых ярких проектов Владимира Саломатина стал выпуск детского патриотического киножурнала «Белый журавлик». В каждой серии небольшого короткометражного фильма рассказывается о том, как война проходит через дом и семью простого человека. Уже вышли фильмы «Старший брат», «Сын», трейлер и клип к фильму «Папа» (не за горами и премьера самого фильма).

Разговор о важном с гостями был посвящен любви к Родине, ведь, как однажды сказал Белинский, «всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные связи с Отечеством» (Белинский).

Владимир Саломатин и Константин Ершов поделились с представителями подрастающего поколения воспоминаниями о службе в управлении ФСБ России по Челябинской области, рассказали о своем опыте участия в боевых действиях на территории Чеченской республики в 2000-м и в 2005-м годах.

Просмотр фильмов «Белого журавлика» вызвал у ребят неподдельные интерес, а у некоторых - слезы. Несмотря на то, что сюжеты для короткометражек взяты из истории чеченской кампании, они полностью адаптированы - параллель с сегодняшними событиями легко прочитывается.

Красной нитью через все выпуски киножурнала проходит мысль о недопустимости безразличия в современных жизненных реалиях. Только участливое, внимательное отношение к близким, к другим людям, к миру поможет человеку выстоять и сохранить в себе человечность.

«А спокойствие и равнодушие (перефразируем классика) – это душевная подлость», - отметил Владимир Саломатин.

А вот какие впечатления оставила встреча у ребят.

Дарья Мелёхина:

«Я думала, что Владимир Аркадьевич и Константин Владимирович будут рассказывать нудно и ничего интересного не произойдет, но я ошибалась. Я рада, что мне удалось побывать на такой лекции. Владимир Аркадьевич абсолютно точно сказал, что сейчас, чтобы заинтересовать современное поколение, нужны видео и саундтрек. Было очень интересно слушать людей, которые преодолели много трудностей, которым есть чем поделиться. Все фильмы, созданные ими, я смотрела со слезами на глазах. Музыка, взгляды главных героев и сюжет очень трогательные. Большое спасибо, что приехали к нам!».

Ксения Антипанова, ученица 8Б класса:

«Было интересно слушать, я почти плакала из-за просмотра фильмов».

Ярослава Архипова, ученица 8Б класса:

«Я не сдержалась и заревела при просмотре фильма, все очень трогательно, спасибо».