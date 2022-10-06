«Белый журавлик», лети высоко-высоко!

В Челябинске продолжают снимать набирающие популярность короткометражные игровые фильмы детского патриотического киножурнала «Белый журавлик».

Год тому назад ветеран управления ФСБ России по Челябинской области, ветеран боевых действий Владимир Саломатин придумал этот киножурнал и написал первые сценарии к нему. Проект был подан на конкурс президентских грантов Российской Федерации и получил поддержку. Тогда никто не мог даже предположить, насколько актуальным и востребованным окажется проект.

По словам Владимира Саломатина, его «Белого журавлика» уже окрестили патриотическим «Ералашем». Это детское кино, повзрослевшее не по-детски.

«Так получилось, что мы все сегодня повзрослели, время выбрало нас, и это не может не сказаться на тех фильмах, которые мы снимаем и которые оказываются востребованными. Забыться, уйти с головой в виртуальный мир сказочных фантазий супергероев получается все меньше», - отмечает Владимир Аркадьевич.

В настоящее время ветеран регионального управления ФСБ России готовит договор о сотрудничестве с продюсерским центром Анатолия Сивушова «Аватар», который также называют ПЦ «Аватар Фильм».

«Будем делать киновыпуски совместными силами. Возможно, «Белый журавлик» оживит детское кино, а оно - при поддержке специалистов федерального масштаба - даст новый импульс развитию кинематографа в Челябинской области», - говорит Владимир Саломатин.

Интерес к игровым короткометражкам «Белого журавлика» очень большой. С того момента, как ветеран боевых действий из Челябинска опубликовал на своей странице в ВКонтакте клип к фильму «Папа», прошло чуть более суток, а работу уже посмотрели немногим менее 28-ми тысяч человек. Число «лайков» приближается к пятистам.

«ПАПА»

Клип и саундтрек - история семьи военного в наши дни.

Детский патриотический киножурнал «Белый журавлик».

Производство - Фонд содействия ветеранов спецслужб и силовых ведомств «Живые и мертвые».

Саундтрек слова и музыка - Михаил Чермошенцев, Анна Смирнова и Яна Прокопьева.

Оператор-постановщик и монтаж - Владимир Башмаков.

Сведение звука - Игорь Кравчук.

Сам кинофильм «ПАПА» сейчас готовится к выпуску.

Автор сценария и продюсер - Владимир Саломатин.

Режиссер - Виктор Завьялов.

Оператор-постановщик и монтаж - Владимир Башмаков.

Звукорежиссер - Наталья Калинкина.

Художник - Янна Валерьева.

Стихотворение - Владимир Саломатин.

В ролях - Евгений Болтнев, Ирина Бочкова, Анна Смирнова, Максим Юсупов, Марина Депутатова, Ирина Коленченко, Владимир Саломатин.