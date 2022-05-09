После двухлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями, по улицам Челябинска вновь сегодня прошагал «Бессмертный полк».

Шествие потомков победителей в этом году и в самом деле получилось необычным. Причина – проходящая на Украине специальная военная операция. Разумеется, она не могла не наложить свой отпечаток. Как правило, в колонны «Бессмертного полка» в последнее время стихийно вливаются ветераны локальных войн: Афганской, обеих Чеченских, ополченцы Донбасса… Однако в этом году на празднике почти не было тех, кто успел побывать на юго-востоке Украины с 2014 по 2021 годы.

«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию Богдан Писаренко Поделиться

- Ничего удивительного, почти все парни снова уехали на Донбасс, там сейчас их главная работа, - пояснил челябинец Андрей Корыстин, все последние годы активно помогавший защитникам ЛНР и ДНР. – Я их хорошо понимаю, они отправились завершать то дело, которое не закончили их деды в 1945-м, добивать нацистскую нечисть, которая подняла голову в соседней стране. Они знают: сейчас там России нужно только побеждать!

Дыхание далёких боёв ощущалось во многом. На проспекте Ленина колонны встречали огромные буквы Z и изображения знаменитой украинской бабушки с красным флагом, особый смысл обретали летящие из репродукторов песни про то, что «последний бой – он трудный самый» и что «мы за ценой не постоим», а на импровизированных сценах дети исполняли полные трагизма стихи про войну.

Один из таких мини-концертов прямо у входа в «Детский мир» вёл популярный южноуральский телеведущий Алексей Кнышенко. Видно было, что даже у него наворачивались слёзы, когда шестилетняя беженка из Донбасса Даша Доценко читала стихи про расстрел детей гитлеровцами. Концерт состоялся по инициативе руководства универмага, манекены на витринах которого по поводу праздника тоже были облачены в армейскую, лётную и флотскую униформу. В качестве подарка землякам Алексей вместе актёром Вячеславом Усольцевым исполнили недавно написанную ими песню «Россия своих не бросает», посвящённую спецоперации.

- Сегодня состоялась премьера этой песни, лучшего дня для этого не придумаешь, - сообщил корреспонденту «Урал-пресс-информа» Алексей Кнышенко. – Как пришла мысль её написать? Просто посмотрели вместе с Вячеславом выпуск новостей, где рассказывалось о массовом бегстве наших артистов за рубеж из-за военных действий. Стало очень обидно за тех ребят, которые сейчас каждый день идут в бой, захотелось их поддержать. Это последнее дело – плевать в спину своей армии во время войны!

Что касается колонны Бессмертного полка, тронувшейся от главного корпуса ЮуРГУ примерно в час дня, то здесь особого обилия символов поддержки спецоперации не наблюдалось. Мелькнули два-три флага ДНР, с десяток портретов фронтовиков были дополнены буквами Z, V и О, несколько раз энтузиасты даже выкрикнули здравицу «Акбар сила!». Зато в глаза бросалось множество наряженных в пилотки и гимнастёрки детей, а также огромное количество советской символики: знамёна СССР, футболки с гербом Советского Союза, портреты Сталина, масса мелкой атрибутики – вплоть до значков «Воин-спортсмен» и «Ударник коммунистического труда». Может быть, прав известный писатель Захар Прилепин, подметивший, что именно алый флаг с серпом и молотом в трудное кризисное время выбран самим народом в качестве некоего водораздела между «нашими» и «чужими» ценностями?

Не слишком внушительное расстояние от ЮуРГУ до Вечного огня на улице Коммуны Бессмертный полк преодолел примерно за полтора часа. Никто никуда особо не спешил, чувствовалось, что за два коронавирусных года люди соскучились по массовым праздничным шествиям. Кстати, медицинских масок в многотысячной толпе «однополчан» почти не было видно. Люди радостно поздравляли друг друга с Днём Победы, запевали то «Смуглянку», то «Журавлей», то «Катюшу». А ещё – не жалели лёгких, выкрикивая дружное «ура» в честь российских солдат, советского народа, десантников, артиллеристов, спецназовцев, Танкограда, президента и по множеству других поводов. А когда на балкон примыкающего к маршруту дома выходил увешанный орденами ветеран, участники шествия долго скандировали: «Спасибо!»

Алексей Текслер и Наталья Котова возглавили шествие Бессмертного полка в Челябинске Администрация Челябинска Поделиться

Уже после возложения цветов обратил внимание на группу «однополчан» в чёрных морских пилотках. К портретам своих родственников-фронтовиков они с тыльной стороны приклеили изолентой буквы V и Z. Трудно было удержаться от вопроса:

- Скажите, а как вы связываете эти два понятия – военные тактические знаки и праздник окончания Великой Отечественной?

- Напрямую связываю, - не уклонился от ответа глава семьи Алексей Матвеев. – Я сам бывший военный и знаю, как людям в погонах важна поддержка их семей, земляков, даже просто незнакомых сограждан. Если мы не будем от своих солдат отворачиваться, они обязательно это там, на войне, почувствуют. И победят!