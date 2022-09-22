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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Фото: ММК

«Без оглядки» с ММК: мечты обязательно сбываются

На базе детского загородного центра «Уральские зори» (входит в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК») прошел первый областной форум «Без оглядки» для подопечных фонда «Отзовись» - ребятишек с тяжелыми диагнозами, перенесших онкологические заболевания.

Организованный при поддержке Фонда президентских грантов, а также ПАО «ММК», он собрал свыше двухсот семей с детьми, находящимися в состоянии ремиссии. Для них был организован двухдневный развлекательно-познавательный марафон, призванный показать, что и после тяжелой болезни можно жить полноценно.

Организатором мероприятия стал магнитогорский благотворительный фонд «Отзовись», который решил наглядно показать и детям, и родителям, что все мечты обязательно сбываются. Предварительно узнав у юных и взрослых участников форума, чем они хотели бы заняться и какая нужна помощь, устроители постарались воплотили в жизнь все пожелания.

«Данный проект позволяет детям поверить в себя, перебороть свой страх и неуверенность, – уверена директор фонда Елена Островская. – Главная задача форума – показать, что детские тяжелые диагнозы – не приговор, они лечатся. А после победы над опасным заболеванием существует жизнь, наполненная яркими красками, весельем и стремлениями к совершенствованию. Детки должны развиваться, познавать мир, становиться здоровыми и счастливыми. Без оглядки на болезнь».

Теннис, робототехника, поделки своими руками, компьютерные игры, бег, футбол, а также встречи с психологами, врачами и даже любимым блогером. Мероприятия форума были расписаны настолько плотно, что ни на что другое времени не было.

Отметим, рак крови или острый лейкоз - один из самых распространенных видов рака у детей. И никто от него не застрахован. Он может развиться как у грудничка, так и у 18-летнего школьника. Врачи напоминают, что заразиться раком нельзя, а вот вылечить - можно. У 95-ти процентов детей, болеющих разными формами лейкоза, наступает полное выздоровление. И физическая, и психологическая реабилитация, на что как раз и нацелен форум, играет здесь не последнюю роль.

«Я - мама ребенка, который в три года перенес онкогематологичекое заболевание. И вот сейчас мы приехали на этот форум поучаствовать, посмотреть. Ребенок давно не получал так много интересных впечатлений. Замечательное мероприятие», - поделилась эмоциями Наталья Калинина.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», участниками форума стали не только дети, пережившие онкологию, но и дети с аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП, чьи фонарики, зажженные на концерте любимого блогера, стали своеобразным посланием обществу: «Я выжил, я хочу и буду жить полноценно».

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В Челябинске фрезеруют дорогу на Братьев Кашириных, водители терпят временные неудобства

20.09.2022 13:29

«Культурное наследие»: челябинцы возмущены присутствием гигантских «сараев» на остановках

20.09.2022 13:25

Письма солдатам от школьников и гуманитарный груз доставил в Ясиноватую депутат Заксобрания

20.09.2022 12:27

Ради новой дороги: в Челябинске закрывают подъезд к 51-й школе

20.09.2022 12:10

Только за одни сутки выявлено больше тысячи заболевших ковидом южноуральцев

20.09.2022 12:08

Экранные ограждения на улице Цвиллинга в Челябинске «будут держать удар»

20.09.2022 12:00

Медведь полакомился в нацпарке «Таганай» и искупался в нацпарке «Зигальга»

20.09.2022 11:57

Экс-чиновника администрации Челябинска отправили в колонию

20.09.2022 11:30

На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов

20.09.2022 10:50

Начальница почты из Чебаркуля похищала доплаты ко Дню пожилого человека

20.09.2022 10:46

Вымогатели шантажировали жительниц Магнитогорска, выложивших свои приватные фото в соцсети

20.09.2022 10:39

ММК презентует свои высокопрочные стали на международной выставке в Казахстане

20.09.2022 10:08

Выпускник ЮУрГУ Дмитрий Петелин скоро отправится в свой первый космический полёт