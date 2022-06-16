16.06.2022
Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах
16.06.2022
В Челябинске трамвайным маршрутам присвоили цветовые коды
16.06.2022
В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления
16.06.2022
В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге
16.06.2022
«Исповедь» Николая Носкова принесла работнику ММК Гран-при всероссийского фестиваля
16.06.2022
В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка
Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах
15.06.2022
Журналист «Урал-пресс-информа» - в числе победителей областного этапа конкурса «Ростелекома»
06.06.2022
«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном
02.06.2022
Загранпаспорта жителям пяти городов Челябинской области оформит кабина-робот
01.06.2022
«Где Анна Франк»: в День защиты детей Wink представляет эксклюзивную премьеру
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022