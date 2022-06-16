Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах

Национальный провайдер цифровых сервисов - компания «Ростелеком» - оборудовал системой облачного видеонаблюдения семь муниципальных пляжей столицы Южного Урала.

Современные IP-камеры круглосуточно, в онлайн-режиме ведут запись событий на «Городском», «Новороссийском», «Смолинском», «Спортивном», «Чуриловском», «Шершневском» местах отдыха, а также пляже «Белый парус». Видеопоток транслируется в систему «Единой дежурно-диспетчерской службы – 112 города Челябинска» (ЕДДС).

Камеры «Ростелекома» будут работать на городских пляжах до 31-го августа. Цифровой сервис помогает оператору ЕДДС следить за соблюдением правил отдыха на воде, а также поддерживать общественный порядок.

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Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что для исключения слепых зон установлены четырехмегапиксельные камеры панорамного типа c несколькими сенсорами и горизонтальным углом обзора от ста градусов.

«Такие видеокамеры обеспечивают полный обзор пляжей и мест купания. Устройства отправляют видео в облачное хранилище нашего дата-центра. Передача данных происходит через мобильный интернет. Информация с камер хранится на сервере «Ростелекома» в течение пяти суток, при этом доступ к архиву имеет только заказчик услуги», - рассказал Михаил Сергеев.

Директор МКУ «Единая-дежурно-диспетчерская служба – 112 города Челябинска» Алексей Воронин сообщил, что ранее был протестирован сервис облачного видеонаблюдения на пяти муниципальных пляжах Челябинска.

«В этом году решили оборудовать камерами еще два популярных места отдыха горожан – пляжи «Белый парус» на Шершневском водохранилище и «Спортивный» возле озера Смолино. Видеонаблюдение − эффективный инструмент для постоянного мониторинга обстановки в местах массового скопления людей», - отметил Алексей Воронин.

По желанию заказчика облачное видеонаблюдение можно дополнить функцией видеоаналитики для автоматической фиксации различных событий: падение или прыжок человека в воду с причала, заплыв за буйки, выход на лед в зимнее время года и многое другое.

Важное преимущество облачного видеонаблюдения «Ростелекома» - возможность просмотра изображения с камер в режиме реального времени с любого устройства (персонального компьютера, планшета, ноутбука, смартфона) из любой точки мира, где есть интернет. Удобство этого сервиса оценили уже более четырехсот компаний Южного Урала.