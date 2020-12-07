Бил и запугивал: Врач из Челябинска рассказала об издевательствах со стороны мужа-тирана

Кровь, синяки, угрозы, оговоры, психологический прессинг, страх, бегство с двумя маленькими детьми на руках – свою историю Наталья, вышедшая замуж за прекрасного принца, оказавшегося домашним тираном и манипулятором, решила рассказать, чтобы защититься от дальнейшего преследования.

Наталья надеется, что, если о ситуации, в которой она находится, узнает как можно больше людей, ее пока еще супруг (заявление на развод она уже подала) оставит их с детьми в покое, а правоохранительные органы - дадут ход делу об избиении (об этом – позднее).

История любви Натальи, на тот момент работавшей врачом-хирургом в Челябинске, и Евгения, жителя Екатеринбурга, начиналась по-настоящему красиво. Как в кино.

Вспоминая прошлое, 36-летняя Наталья, которая сегодня залечивает душевные раны, полученные в браке, с помощью психолога, говорит, что все было настолько прекрасно, настолько идеально, что ей казалось, будто она попала в сказку.

Начало отношений влюбленных пришлось на 2016-й год (познакомились они в конце 2015-го). Тогда ничто не омрачало радужного настроения Натальи, верившей: она нашла свою вторую половинку, своего единственного, с которым вместе и в горе, и в радости.

«Я реально думала, что я принцесса, нашла своего принца. Все было настолько прекрасно, что у меня даже не возникало никаких подозрений, что дальше что-то пойдет не так. Правда, первые звоночки были уже тогда, но я, к сожалению, тогда вообще не знала, что такое абъюз (насилие над близким человеком, обычно психологическое, но также физическое, сексуальное, экономическое – прим.), тирания, и не придавала определенным вещам значения. Сейчас со мной работает психолог, и она подсказывает, что все это было видно в самом начале: Женя форсировал события, практически сразу признался в любви, уверял меня, что я та женщина, о которой он всегда мечтал, что хочет скорее жениться, хочет жить вместе, чтобы у нас были дети, семья. Расписывал прекрасное светлое будущее», - рассказывает Наталья.

Съехались влюбленные уже через полгода после знакомства, спустя еще примерно шесть месяцев Наталья забеременела, и вот тогда их совместная жизнь стала уже не такой идеальной, как раньше: начались ссоры, оскорбления, унижения.

«Я все списывала на то, что это период «притирки». Все-таки вышла замуж, родила дочку. И первые полгода после рождения Вики оказались замечательными. Я была настолько занята ребенком, что вообще ничего не замечала. Да и Женя себя тоже особенно не проявлял. Но постепенно запугивания начались снова. Ни с того ни с сего, когда все было хорошо, он мог сказать такое: «Только попробуй кинуть семью, покинуть дом, предать меня - я тебя найду, выслежу тебя и твоих родственников, подкину вам наркоту, вызову полицию». Одним словом, Женю «несло» по полной программе. Я не продолжала эти разговоры, говорила: «Давай я пойду к ребенку». И уходила. Старалась закрывать на происходящее глаза», - говорит Наталья.

В их отношениях с мужем всегда присутствовала ревность с его стороны. Стоило ей, например, уехать в гости к маме, как он выражал недовольство, мучил подозрениями, что она там встречается со своими «бывшими дружками». И Наталье, когда она возвращалась домой, приходилось оправдываться. В том, в чем виноватой не была.

В результате она стала меньше общаться с мамой, перестала с ней чем-либо делиться, закрылась и от друзей, потому что Женя был недоволен, хотя прямо вроде и не запрещал ей этих встреч. В жизни Натальи осталось лишь общение с его друзьями.

«Я не была заперта, свободы передвижения он меня не лишал, но так получилось, что общалась я лишь с его окружением. Моя жизнь меня не устраивала, я устала от ревности, беспочвенных обвинений мужа, зачастую совершенно абсурдных. Вот одна показательная ситуация. Как-то я вернулась домой, а на кухне, на полу, лежит разбитая тарелка. Спросила Женю, который был дома, почему он не убрал осколки, а он в ответ начал обвинять меня в том, что я специально так поставила тарелку в холодильник, чтобы, когда он откроет дверцу, тарелка соскользнула и упала, а он бы порезался. Доказать, что ничего такого мне и близко не приходило в голову, я не смогла – как и в других подобных ситуациях, каких было очень много», - вспоминает Наталья.

Устав от нападок и постоянного психологического давления, молодая мама сказала, что собирается подавать на развод. Тогда она была беременна вторым ребенком (сейчас сыну Святославу 11 месяцев). Наталья предлагала мужу разойтись мирно, обещала, что он сможет видеться с детьми, когда захочет. Даже озвучила вариант жизни в соседних домах.

Говорит, что как отец Евгений был неплох. С дочкой оставался без проблем в том числе на довольно долгое время (как-то Наталья уезжала на двухмесячную вахту, а он был с ребенком).

«Я никогда не переживала, что он будет обижать дочку. Но вот когда я однажды, не выдержав его нападок, ушла из дома (ночевала в хостеле), он мне позвонил вечером и сказал, что, если не вернусь, кину семью, будет страдать Вика. Я, конечно, сразу собралась и приехала домой. Он меня не трогал, не унижал. Извинился, сказал, что погорячился, и предложил жить, как раньше. И у нас снова настал светлый период, который закончился с рождением Святослава. Женю уже конкретно срывало, он начал уже конкретно меня пихать, толкать. Придет с работы не в настроении, что-то ему не понравится, - все, начинался кошмар. Я старалась куда-то уйти с детьми, чтобы не попадаться ему под горячую руку. Еще несколько раз поднимала тему про развод, но в ответ слышала угрозы: «Только попробуй кинуть. Если предашь меня – пожалеешь. И я опять возвращалась и продолжала с ним жить», - рассказывает Наталья.

Впервые избил жену Евгений (в Екатеринбурге он уважаемый человек, занимается общественной деятельностью, имеет репутации славного парня) в мае 2020-го года. Обычная бытовая ссора привела к тому, что он дал Наталье пощечину. Она сказала, что вызовет полицию. И эти слова стали последним, что девушка успела произнести.

«Дальше был просто ад. Он избивал, избивал, избивал меня. Пока просто не успокоился и не ушел спать. На следующий день умолял простить. Каялся, говорил, что на него что-то нашло, что бес попутал, что никогда раньше такого не было. Говорил: «Люблю, не могу». Перед ребенком извинялся тоже – избивал меня он на глазах у дочки. Вика тогда очень сильно перепугалась, просилась ко мне, звала: «Мама, мама, мне страшно». Это еще больше злило мужа, он прямо так и говорил, когда бил меня: «Ты этого хотела, этого добивалась, чтобы наша дочь увидела все это?!» Я пыталась улыбнуться сквозь зубы, чтобы успокоить ребенка. Конечно, мне это не удалось, ведь дочка видела кровь, синяки… В итоге он просто закрыл ее в детской комнате. Она не могла выйти и все кричала, кричала из-за двери… Тогда я уже поняла для себя: это все, это конец. Если один раз ударил, дальше будет то же самое. Вдруг ему как-то неправильно чай подам…», - говорит Наталья.

Избил ее муж не будучи пьяным. Евгений вообще не пьет и не курит. Спортсмен, здоровый, сильный. В прошлом занимался боксом и рукопашным боем. Очень много внимания уделяет физической подготовке, занимается военно-патриотическим воспитанием с детьми, увлекается пейнтболом (у него в Екатеринбурге свой пейнтбольный клуб).

«Меня все это и останавливало. Он же вроде как положительный герой. Ездит по детским домам, помогает восстанавливать справедливость. Не может же он всем остальным помогать, а на мне так срываться… Я долго думала, что это моя вина. Что я плохо готовлю, плохо стираю носки. Старалась угодить ему. И чем больше старалась, тем сильнее он был недоволен. Это ключевое в абьюзе, как оказалось: чем больше ты стараешься угодить тирану, тем больше он с тебя требует и тем хуже получается ему угодить. То есть я полностью зависела от настроения Жени. Придет в хорошем настроении – играет с детьми, шутит со мной, признается в любви, носит на руках. В лучшие времена мы много путешествовали, он дарил мне дорогие подарки. Когда у Жени плохое настроение, надо было прятаться по углам, а то обязательно случится ссора и он снова начнет обвинять меня в том, чего на самом деле не было – лишь в его фантазиях», - вспоминает Наталья.

После того как муж поднял на нее руку в первый раз, она стала готовиться к побегу: понемножку откладывать деньги, искать телефоны кризисных центров, куда могла бы обратиться за помощью, – к родным ехать боялась, ведь там Женя мог ее найти и устроить разборки. Наталья не хотела рисковать и ставить близких под удар.

«У меня мама одна живет, папы у меня нет, поэтому и физической защиты тоже», - объясняет она.

Наталья планировала, когда будет окончательно готова морально, собрать чемодан, взять детей и уйти. Но не успела. В ночь с 29-го на 30-е июля у ее мужа опять случился нервный срыв.

«Он из-за бытовой ссоры снова начал меня избивать. Дети тогда уже спали - слава богу, они ничего не видели, ничего не знали. В этот раз Женя не остановился на следующий день – тогда уже не бил меня руками, а запинывал. И обзывал при этом мусорской подстилкой – боялся, что я сниму побои и его привлекут к уголовной ответственности. Думаю, он уже догадывался, что я готова уйти. Бросить все и сбежать. И на второй день еще больше начал меня запугивать. «Попробуй только забрать вещи и уйти с детьми, я тебя выслежу и убью», - вот что говорил мой муж. Потом он ушел. Когда за ним закрылась дверь, я начала отсчитывать время. Думала о том, сколько минут нужно выждать, чтобы сбежать. Представляла: вот он отъехал, завернул за угол… В итоге выждала около получаса, взяла с собой документы (и больше ничего), вызвала такси и уехала к маме в Озерск (здесь Наталья с детьми живет и сейчас). Там я сразу (30-го июля) написала заявление в полицию, а на следующий день сняла побои», - вспоминает Наталья.

Евгения она везде заблокировала, однако его друзья ей писали, сетовали, что Женя остался один, что ему плохо, он страдает, что, вернувшись домой, он якобы не мог попасть в квартиру, так как не взял с собой ключей.

«Я им ничего не рассказывала, вообще никому и ничего. О том, что уехала, тоже не говорила. О том, что мы разводимся, начала говорить примерно неделю спустя. И то только очень близким друзьям. О причинах особо не распространялась. Если честно мне, наверное, было больше стыдно за саму себя. Все думали, что мы счастливая пара, везде ездим вместе. И тут вдруг оказывается, что все это иллюзия. Я думала, мне просто не поверят, если скажу, что Женя меня избил, ведь он настолько общественная личность… Боялась, мне скажут: «Да ты что, дура что ли, такое сочиняешь…». И все переживала, что что мне придется рассказывать, как муж надо мной издевался, в суде, чужим людям, а мне лишь хотелось быстрее все это забыть», - рассказывает Наталья.

Заявление в полицию она в итоге отозвала, поддавшись на уговоры супруга, который снова весьма убедительно раскаивался, извинялся. Конечно, не забыл сыграть и на материнских чувствах. Просил Наталью не портить жизнь детям, которые, когда вырастут, не смогут устроиться на нормальную должность из-за отца с судимостью.

И Наталья снова поверила. И спустя время вместе с детьми даже поехала в Екатеринбург на экскурсию. Евгений компанию семье не составил, снова выставив жену виноватой в том, что она приехала не туда, куда надо.

Наталья вместе с дочкой и сыном остались на ночь, чтобы поутру тронуться в обратный путь, в Озерск, со свежими силами. Однако утра не дождалась – около полуночи разбудила малышей, вызвала такси и уехала: не выдержала очередного прессинга.

Евгений хотел, чтобы семья воссоединилась, потому что он, видите ли, скучал.

«Я сказала, что хочу немного освоиться, прожить эту ситуацию, пыталась объяснить ему, что мне тяжело. Он начал давить на меня морально. Потом стал наседать на меня. Я настолько испугалась, что он ко мне притронется – он очень большой, что не смогла остаться с ним на ночь в одной квартире. То, как прошла наша встреча в Екатеринбурге, стало последней каплей. Думаю, тогда Женя уже окончательно понял, что возвращать меня бесполезно, и начал конкретно терроризировать», - вспоминает Наталья.

Так, в двадцатых числах ноября, приехав в Озерск и не сумев добиться желаемого (Наталья ни детей ему не показала, ни в Екатеринбург с ним не поехала – решать квартирный вопрос, потому что боялась садиться с ним в машину), Евгений вызвал полицию в квартиру ее мамы. Сказал, что она угрожает убить детей.

В результате приехал вооруженный наряд. Наталья открыла стражам порядка дверь и рассказала, что происходит на самом деле: Евгений ломился к ней домой, уговаривал отдать ему детей, а саму Наталью угрожал убить. Полиция в итоге его в квартиру не пустила – Евгений уехал в Екатеринбург ни с чем.

К слову, когда вместе с грузчиками Наталья приехала в их общую, купленную в ипотеку квартиру за своими вещами, практически ничего из них она не обнаружила – исчезли таинственным образом. Забрала, что смогла, и повезла в Озерск. Евгений отправился в погоню. И обвинил ее в краже ноутбука. Наталья такое развитие событий предвидела, поэтому хотела, чтобы во время сбора вещей с ней в квартире кто-то находился. Однако из данной затеи ничего не вышло – одни не смогли пойти с ней, другие не захотели.

А после последней встречи с пока еще законным супругом (она случилась на прошлой неделе) Наталья на своей странице в социальной сети опубликовала два поста, где рассказала о домашнем насилии со стороны своего «идеального» мужа.

«Я понимаю, что он не просто не остановится - если я буду молчать. Когда-нибудь он меня подкараулит и просто убьет. Вы знаете, до поездки в Екатеринбург в октябре, я металась: вроде люблю, не могу, так привыкла, помню все наши счастливые моменты. Смотрела общие фотографии, переживала, что больше не будет семьи. А я так хотела счастливую семью… То чувствовала, что все-таки вернусь к нему, начинала верить, что он все-таки исправится, то думала совершенно обратное: Женя не исправится никогда, надо бежать, сохранять себя, спасать детей. Сейчас я уже полностью могу осознавать всю ситуацию. И только благодаря помощи психолога, с которой я разговариваю онлайн и которая специализируется на проблемах домашнего насилия, абьюзах. Она мне очень сильно помогла преодолеть зависимость от мужа. И то мне иногда кажется, что, если бы он меня не избил, я бы до сих пор терпела, наверное», - думает Наталья.

Главное для нее сейчас – не предстоящий развод, не дележ совместного имущества в суде (интересы Натальи будет представлять адвокат, так как видеть Евгения она не хочет и не может), а судьба ее нового заявления, где жертва домашнего насилия просит отозвать заявление о примирении с мужем, поясняя, что написала его, находясь под психологическим давлением со стороны супруга, и просит дать делу ход.

Теперь Наталья отчетливо понимает, что только возбуждение уголовного дела может остановить ее мужа-тирана. Новое заявление она написала через интернет-приемную ГУ МВД России по Свердловской области в конце ноября. Ответ пока не получила.