Бил и запугивал: Врач из Челябинска рассказала об издевательствах со стороны мужа-тирана

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Кровь, синяки, угрозы, оговоры, психологический прессинг, страх, бегство с двумя маленькими детьми на руках – свою историю Наталья, вышедшая замуж за прекрасного принца, оказавшегося домашним тираном и манипулятором, решила рассказать, чтобы защититься от дальнейшего преследования.

Наталья надеется, что, если о ситуации, в которой она находится, узнает как можно больше людей, ее пока еще супруг (заявление на развод она уже подала) оставит их с детьми в покое, а правоохранительные органы - дадут ход делу об избиении (об этом – позднее).

История любви Натальи, на тот момент работавшей врачом-хирургом в Челябинске, и Евгения, жителя Екатеринбурга, начиналась по-настоящему красиво. Как в кино.

Вспоминая прошлое, 36-летняя Наталья, которая сегодня залечивает душевные раны, полученные в браке, с помощью психолога, говорит, что все было настолько прекрасно, настолько идеально, что ей казалось, будто она попала в сказку.

Начало отношений влюбленных пришлось на 2016-й год (познакомились они в конце 2015-го). Тогда ничто не омрачало радужного настроения Натальи, верившей: она нашла свою вторую половинку, своего единственного, с которым вместе и в горе, и в радости.

«Я реально думала, что я принцесса, нашла своего принца. Все было настолько прекрасно, что у меня даже не возникало никаких подозрений, что дальше что-то пойдет не так. Правда, первые звоночки были уже тогда, но я, к сожалению, тогда вообще не знала, что такое абъюз (насилие над близким человеком, обычно психологическое, но также физическое, сексуальное, экономическоеприм.), тирания, и не придавала определенным вещам значения. Сейчас со мной работает психолог, и она подсказывает, что все это было видно в самом начале: Женя форсировал события, практически сразу признался в любви, уверял меня, что я та женщина, о которой он всегда мечтал, что хочет скорее жениться, хочет жить вместе, чтобы у нас были дети, семья. Расписывал прекрасное светлое будущее», - рассказывает Наталья.

Съехались влюбленные уже через полгода после знакомства, спустя еще примерно шесть месяцев Наталья забеременела, и вот тогда их совместная жизнь стала уже не такой идеальной, как раньше: начались ссоры, оскорбления, унижения.

«Я все списывала на то, что это период «притирки». Все-таки вышла замуж, родила дочку. И первые полгода после рождения Вики оказались замечательными. Я была настолько занята ребенком, что вообще ничего не замечала. Да и Женя себя тоже особенно не проявлял. Но постепенно запугивания начались снова. Ни с того ни с сего, когда все было хорошо, он мог сказать такое: «Только попробуй кинуть семью, покинуть дом, предать меня - я тебя найду, выслежу тебя и твоих родственников, подкину вам наркоту, вызову полицию». Одним словом, Женю «несло» по полной программе. Я не продолжала эти разговоры, говорила: «Давай я пойду к ребенку». И уходила. Старалась закрывать на происходящее глаза», - говорит Наталья.

В их отношениях с мужем всегда присутствовала ревность с его стороны. Стоило ей, например, уехать в гости к маме, как он выражал недовольство, мучил подозрениями, что она там встречается со своими «бывшими дружками». И Наталье, когда она возвращалась домой, приходилось оправдываться. В том, в чем виноватой не была.

В результате она стала меньше общаться с мамой, перестала с ней чем-либо делиться, закрылась и от друзей, потому что Женя был недоволен, хотя прямо вроде и не запрещал ей этих встреч. В жизни Натальи осталось лишь общение с его друзьями.

«Я не была заперта, свободы передвижения он меня не лишал, но так получилось, что общалась я лишь с его окружением. Моя жизнь меня не устраивала, я устала от ревности, беспочвенных обвинений мужа, зачастую совершенно абсурдных. Вот одна показательная ситуация. Как-то я вернулась домой, а на кухне, на полу, лежит разбитая тарелка. Спросила Женю, который был дома, почему он не убрал осколки, а он в ответ начал обвинять меня в том, что я специально так поставила тарелку в холодильник, чтобы, когда он откроет дверцу, тарелка соскользнула и упала, а он бы порезался. Доказать, что ничего такого мне и близко не приходило в голову, я не смогла – как и в других подобных ситуациях, каких было очень много», - вспоминает Наталья.

Устав от нападок и постоянного психологического давления, молодая мама сказала, что собирается подавать на развод. Тогда она была беременна вторым ребенком (сейчас сыну Святославу 11 месяцев). Наталья предлагала мужу разойтись мирно, обещала, что он сможет видеться с детьми, когда захочет. Даже озвучила вариант жизни в соседних домах.

Говорит, что как отец Евгений был неплох. С дочкой оставался без проблем в том числе на довольно долгое время (как-то Наталья уезжала на двухмесячную вахту, а он был с ребенком).

«Я никогда не переживала, что он будет обижать дочку. Но вот когда я однажды, не выдержав его нападок, ушла из дома (ночевала в хостеле), он мне позвонил вечером и сказал, что, если не вернусь, кину семью, будет страдать Вика. Я, конечно, сразу собралась и приехала домой. Он меня не трогал, не унижал. Извинился, сказал, что погорячился, и предложил жить, как раньше. И у нас снова настал светлый период, который закончился с рождением Святослава. Женю уже конкретно срывало, он начал уже конкретно меня пихать, толкать. Придет с работы не в настроении, что-то ему не понравится, - все, начинался кошмар. Я старалась куда-то уйти с детьми, чтобы не попадаться ему под горячую руку. Еще несколько раз поднимала тему про развод, но в ответ слышала угрозы: «Только попробуй кинуть. Если предашь меня – пожалеешь. И я опять возвращалась и продолжала с ним жить», - рассказывает Наталья.

Впервые избил жену Евгений (в Екатеринбурге он уважаемый человек, занимается общественной деятельностью, имеет репутации славного парня) в мае 2020-го года. Обычная бытовая ссора привела к тому, что он дал Наталье пощечину. Она сказала, что вызовет полицию. И эти слова стали последним, что девушка успела произнести.

«Дальше был просто ад. Он избивал, избивал, избивал меня. Пока просто не успокоился и не ушел спать. На следующий день умолял простить. Каялся, говорил, что на него что-то нашло, что бес попутал, что никогда раньше такого не было. Говорил: «Люблю, не могу». Перед ребенком извинялся тоже – избивал меня он на глазах у дочки. Вика тогда очень сильно перепугалась, просилась ко мне, звала: «Мама, мама, мне страшно». Это еще больше злило мужа, он прямо так и говорил, когда бил меня: «Ты этого хотела, этого добивалась, чтобы наша дочь увидела все это?!» Я пыталась улыбнуться сквозь зубы, чтобы успокоить ребенка. Конечно, мне это не удалось, ведь дочка видела кровь, синяки… В итоге он просто закрыл ее в детской комнате. Она не могла выйти и все кричала, кричала из-за двери… Тогда я уже поняла для себя: это все, это конец. Если один раз ударил, дальше будет то же самое. Вдруг ему как-то неправильно чай подам…», - говорит Наталья.

Избил ее муж не будучи пьяным. Евгений вообще не пьет и не курит. Спортсмен, здоровый, сильный. В прошлом занимался боксом и рукопашным боем. Очень много внимания уделяет физической подготовке, занимается военно-патриотическим воспитанием с детьми, увлекается пейнтболом (у него в Екатеринбурге свой пейнтбольный клуб).

«Меня все это и останавливало. Он же вроде как положительный герой. Ездит по детским домам, помогает восстанавливать справедливость. Не может же он всем остальным помогать, а на мне так срываться… Я долго думала, что это моя вина. Что я плохо готовлю, плохо стираю носки. Старалась угодить ему. И чем больше старалась, тем сильнее он был недоволен. Это ключевое в абьюзе, как оказалось: чем больше ты стараешься угодить тирану, тем больше он с тебя требует и тем хуже получается ему угодить. То есть я полностью зависела от настроения Жени. Придет в хорошем настроении – играет с детьми, шутит со мной, признается в любви, носит на руках. В лучшие времена мы много путешествовали, он дарил мне дорогие подарки. Когда у Жени плохое настроение, надо было прятаться по углам, а то обязательно случится ссора и он снова начнет обвинять меня в том, чего на самом деле не было – лишь в его фантазиях», - вспоминает Наталья.

После того как муж поднял на нее руку в первый раз, она стала готовиться к побегу: понемножку откладывать деньги, искать телефоны кризисных центров, куда могла бы обратиться за помощью, – к родным ехать боялась, ведь там Женя мог ее найти и устроить разборки. Наталья не хотела рисковать и ставить близких под удар.

«У меня мама одна живет, папы у меня нет, поэтому и физической защиты тоже», - объясняет она.

Наталья планировала, когда будет окончательно готова морально, собрать чемодан, взять детей и уйти. Но не успела. В ночь с 29-го на 30-е июля у ее мужа опять случился нервный срыв.

«Он из-за бытовой ссоры снова начал меня избивать. Дети тогда уже спали - слава богу, они ничего не видели, ничего не знали. В этот раз Женя не остановился на следующий день – тогда уже не бил меня руками, а запинывал. И обзывал при этом мусорской подстилкой – боялся, что я сниму побои и его привлекут к уголовной ответственности. Думаю, он уже догадывался, что я готова уйти. Бросить все и сбежать. И на второй день еще больше начал меня запугивать. «Попробуй только забрать вещи и уйти с детьми, я тебя выслежу и убью», - вот что говорил мой муж. Потом он ушел. Когда за ним закрылась дверь, я начала отсчитывать время. Думала о том, сколько минут нужно выждать, чтобы сбежать. Представляла: вот он отъехал, завернул за угол… В итоге выждала около получаса, взяла с собой документы (и больше ничего), вызвала такси и уехала к маме в Озерск (здесь Наталья с детьми живет и сейчас). Там я сразу (30-го июля) написала заявление в полицию, а на следующий день сняла побои», - вспоминает Наталья.

Евгения она везде заблокировала, однако его друзья ей писали, сетовали, что Женя остался один, что ему плохо, он страдает, что, вернувшись домой, он якобы не мог попасть в квартиру, так как не взял с собой ключей.

«Я им ничего не рассказывала, вообще никому и ничего. О том, что уехала, тоже не говорила. О том, что мы разводимся, начала говорить примерно неделю спустя. И то только очень близким друзьям. О причинах особо не распространялась. Если честно мне, наверное, было больше стыдно за саму себя. Все думали, что мы счастливая пара, везде ездим вместе. И тут вдруг оказывается, что все это иллюзия. Я думала, мне просто не поверят, если скажу, что Женя меня избил, ведь он настолько общественная личность… Боялась, мне скажут: «Да ты что, дура что ли, такое сочиняешь…». И все переживала, что что мне придется рассказывать, как муж надо мной издевался, в суде, чужим людям, а мне лишь хотелось быстрее все это забыть», - рассказывает Наталья.

Заявление в полицию она в итоге отозвала, поддавшись на уговоры супруга, который снова весьма убедительно раскаивался, извинялся. Конечно, не забыл сыграть и на материнских чувствах. Просил Наталью не портить жизнь детям, которые, когда вырастут, не смогут устроиться на нормальную должность из-за отца с судимостью.

И Наталья снова поверила. И спустя время вместе с детьми даже поехала в Екатеринбург на экскурсию. Евгений компанию семье не составил, снова выставив жену виноватой в том, что она приехала не туда, куда надо.

Наталья вместе с дочкой и сыном остались на ночь, чтобы поутру тронуться в обратный путь, в Озерск, со свежими силами. Однако утра не дождалась – около полуночи разбудила малышей, вызвала такси и уехала: не выдержала очередного прессинга.

Евгений хотел, чтобы семья воссоединилась, потому что он, видите ли, скучал.

«Я сказала, что хочу немного освоиться, прожить эту ситуацию, пыталась объяснить ему, что мне тяжело. Он начал давить на меня морально. Потом стал наседать на меня. Я настолько испугалась, что он ко мне притронется – он очень большой, что не смогла остаться с ним на ночь в одной квартире. То, как прошла наша встреча в Екатеринбурге, стало последней каплей. Думаю, тогда Женя уже окончательно понял, что возвращать меня бесполезно, и начал конкретно терроризировать», - вспоминает Наталья.

Так, в двадцатых числах ноября, приехав в Озерск и не сумев добиться желаемого (Наталья ни детей ему не показала, ни в Екатеринбург с ним не поехала – решать квартирный вопрос, потому что боялась садиться с ним в машину), Евгений вызвал полицию в квартиру ее мамы. Сказал, что она угрожает убить детей.

В результате приехал вооруженный наряд. Наталья открыла стражам порядка дверь и рассказала, что происходит на самом деле: Евгений ломился к ней домой, уговаривал отдать ему детей, а саму Наталью угрожал убить. Полиция в итоге его в квартиру не пустила – Евгений уехал в Екатеринбург ни с чем.

К слову, когда вместе с грузчиками Наталья приехала в их общую, купленную в ипотеку квартиру за своими вещами, практически ничего из них она не обнаружила – исчезли таинственным образом. Забрала, что смогла, и повезла в Озерск. Евгений отправился в погоню. И обвинил ее в краже ноутбука. Наталья такое развитие событий предвидела, поэтому хотела, чтобы во время сбора вещей с ней в квартире кто-то находился. Однако из данной затеи ничего не вышло – одни не смогли пойти с ней, другие не захотели.

А после последней встречи с пока еще законным супругом (она случилась на прошлой неделе) Наталья на своей странице в социальной сети опубликовала два поста, где рассказала о домашнем насилии со стороны своего «идеального» мужа.

«Я понимаю, что он не просто не остановится - если я буду молчать. Когда-нибудь он меня подкараулит и просто убьет. Вы знаете, до поездки в Екатеринбург в октябре, я металась: вроде люблю, не могу, так привыкла, помню все наши счастливые моменты. Смотрела общие фотографии, переживала, что больше не будет семьи. А я так хотела счастливую семью… То чувствовала, что все-таки вернусь к нему, начинала верить, что он все-таки исправится, то думала совершенно обратное: Женя не исправится никогда, надо бежать, сохранять себя, спасать детей. Сейчас я уже полностью могу осознавать всю ситуацию. И только благодаря помощи психолога, с которой я разговариваю онлайн и которая специализируется на проблемах домашнего насилия, абьюзах. Она мне очень сильно помогла преодолеть зависимость от мужа. И то мне иногда кажется, что, если бы он меня не избил, я бы до сих пор терпела, наверное», - думает Наталья.

Главное для нее сейчас – не предстоящий развод, не дележ совместного имущества в суде (интересы Натальи будет представлять адвокат, так как видеть Евгения она не хочет и не может), а судьба ее нового заявления, где жертва домашнего насилия просит отозвать заявление о примирении с мужем, поясняя, что написала его, находясь под психологическим давлением со стороны супруга, и просит дать делу ход.

Теперь Наталья отчетливо понимает, что только возбуждение уголовного дела может остановить ее мужа-тирана. Новое заявление она написала через интернет-приемную ГУ МВД России по Свердловской области в конце ноября. Ответ пока не получила.

«Сейчас я нахожусь в безопасности. Понимаю, что мне ничего не грозит, и хочу закончить начатое. Мне важно, чтобы меня услышали, чтобы дело не закрыли. Если дело не будет заведено, Женя поймет, что теперь точно никак не будет отвечать перед законом, и либо будет стращать моих близких родственников, либо начнет писать заявления в опеку и в полицию, чтобы забрать детей. Однозначно он будет действовать, применяя против меня закон», - уверена Наталья.

Автор: Евгения Александрова
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В Челябинске ТСЖ требует пожилого инвалида без ног демонтировать подъемник за свой счет
03.12.2020 15:58
Героям вечная память: в Челябинске отметили День неизвестного солдата
03.12.2020 15:55
В больнице Копейска из-за ковида закрыли хирургический корпус
03.12.2020 15:32
Китайские ученые: заразиться covid-19 на самоизоляции с семьей проще, чем в трамвае
03.12.2020 15:04
Копейчанин, играя на бирже, перевел мошенникам почти четыре миллиона
03.12.2020 14:58
В Челябинске монтируют гигантскую люстру в сквере на площади Революции
03.12.2020 14:55
Кассацию ЗСО по участку для детской больницы в городском бору опять отложили
03.12.2020 14:45
Новогодние подарки в «Мой Билайн»: интернет, минуты, скидки и многое другое
03.12.2020 14:39
В Магнитогорске подводят итоги 15-го городского журналистского конкурса
03.12.2020 14:36
Особо охраняемые природные территории Челябинской области обрели официальные границы
03.12.2020 14:33
Челябинец через суд добился обрезки аварийных деревьев
03.12.2020 14:23
В Магнитогорске наградили знатоков истории города
03.12.2020 14:15
В главном ледовом городке Челябинска отдыхающих встретит снежный Гагарин
03.12.2020 13:13
Михеевский ГОК перевел карьерную технику на экологичное топливо
03.12.2020 12:54
Челябинские энергетики оперативно вернули электричество жителям Тракторозаводского района
03.12.2020 12:53
Психологи дали советы, как школьникам учиться без стресса на удаленке
03.12.2020 12:37
«АнтиСмог» не прав: Безруков усомнился в результатах замеров содержания в воздухе Челябинска фтороводорода
03.12.2020 12:04
Билеты на ЧР по фигурному катанию поступят в продажу на следующей неделе
03.12.2020 12:02
В Челябинске на новую площадку впервые приземлится вертолет санавиации
03.12.2020 11:33
В Челябинской области за сутки от ковида умерло 13 человек
03.12.2020 11:23
Детские поликлиники Челябинска бесплатно выдают каши для малышей
03.12.2020 11:01
Бывший директор «Гринфлайта» вышел по УДО
03.12.2020 10:56
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на второе гражданство для чиновников
03.12.2020 10:54
Карантинки и карантини: в Челябинске создали словарь эпохи пандемии коронавируса
03.12.2020 10:51
Путин нашел замену Чубайсу
03.12.2020 10:15
Жители Агаповского района ютятся в дряхлых «времянках» без надежды на помощь властей
03.12.2020 10:13
В Челябинске вспыхнул склад с пиломатериалами
03.12.2020 09:30
ММК приобрел новое оборудование для клиники-диагностической лаборатории
03.12.2020 09:19
В Челябинске за ночь собрано и вывезено 620 тонн снега
03.12.2020 09:03
Таганай признан одним из девяти красивейших мест для экотуризма
02.12.2020 20:07
Алексей Текслер утвердил региональный экологический стандарт
02.12.2020 18:57
ММК продолжает развивать биоразнообразие южноуральских водоемов
02.12.2020 18:44
В Сосновском районе торжественно открыли сквер и спорткомплекс под открытым небом
02.12.2020 17:55
Челябинку приговорили к пяти годам за избиение младенца в больнице
02.12.2020 17:31
В Челябинской области школу закрыли на карантин по ОРВИ
02.12.2020 17:06
В Челябинской области в четверг температура опустится до -27
02.12.2020 17:02
В Челябинской области будет ужесточен депутатский контроль за лекарственным обеспечением населения
02.12.2020 16:35
Благодаря «Яндексу» замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков стал актером
02.12.2020 16:22
В Магнитогорске умерла мама осужденного за взятки Тефтелева
02.12.2020 15:52
Анонсы событий и мероприятий на 3 декабря
02.12.2020 15:52
В Челябинске на АМЗ после масштабной реконструкции открыли стадион
02.12.2020 15:50
В МВД составили стоп-лист по недопуску к экзаменам на права
02.12.2020 15:48
Мусоровоз с телом младенца предположительно прибыл из Коркино
02.12.2020 15:33
Ирина Гехт и Евгения Майрова поддержали инициативу Ирины Текслер по созданию благотворительного фонда
02.12.2020 15:13
Жительница Челябинска «засветилась» во время странного ритуала на мусорной площадке
02.12.2020 15:09
В Челябинске нашли тело школьника
02.12.2020 14:31
Фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» пройдет без дегустации
02.12.2020 14:29
ВТБ и Яндекс Go запускают программу автокредитования
02.12.2020 14:28
Маргарита Павлова вошла в группу сенаторов для работы над поправками в Семейный кодекс РФ
02.12.2020 14:25
Двойные стандарты Максима Куляшова
02.12.2020 13:55
Качество питьевой воды в Челябинске может оказаться под угрозой
02.12.2020 13:32
Южноуральские пограничники выявили крупную партию БАДов с запрещенным сибутрамином
02.12.2020 13:22
Ресторан предлагает магнитогорцам «заказать закладку на дом»
02.12.2020 13:17
В Челябинске открылась новая выставка «Художники в музее»
02.12.2020 13:13
Урбанист: Установка тросовых ограждений в Челябинске – следствие некомпетентности дорожников
02.12.2020 12:35
Под Челябинском на полигоне ТБО нашли тело младенца
02.12.2020 12:34
В Челябинской области женщина вышла замуж за 10 тысяч рублей
02.12.2020 11:42
В Челябинской области за сутки ковидом заразились почти 300 человек
02.12.2020 11:40
Челябинские ученые открыли новый способ борьбы с ядовитыми веществами в сточных водах
02.12.2020 11:12
Вслед за туалетами и кострищами таганайские приюты обзаведутся беседками
02.12.2020 11:09
В Челябинской области из-за морозов стали отменять занятия в школах
02.12.2020 10:50
Жители АМЗ, падающие под колеса маршруток, пожаловались на гололед Текслеру
02.12.2020 10:23
Челябинская область скорбит по поводу кончины владыки Иова
02.12.2020 10:20
В среду в Челябинской области туманы, местами гололедица
02.12.2020 10:12
Чиновники Челябинска отчитываются об объемах вывезенного снега, горожане жалуются на качество уборки
02.12.2020 10:09
ВТБ снижает ставку по онлайн-ипотеке
01.12.2020 18:26
Пандемия внесла коррективы в бюджет Челябинской области
01.12.2020 18:05
И свет, и музыка: на челябинской Кировке готовятся к запуску волшебные туннели
01.12.2020 17:58
Прокуратура внесла представление главе Златоуста за холод в школе
01.12.2020 17:52
В школах Челябинской области детей не всегда кормят так, как положено
01.12.2020 17:27
В Челябинске приостановили стройку у памятника Курчатову
01.12.2020 17:23
Безруков: По факту возможного загрязнения Смолино будет проведена проверка
01.12.2020 17:13
В Челябинске при транспортировке пациента в больницу в ДТП пострадали два медика
01.12.2020 16:36
Челябинский театр кукол ждет на гастроли театр из Москвы
01.12.2020 16:34
Общественники заявили о систематическом загрязнении Смолино канализационными стоками
01.12.2020 16:03
В Челябинской филармонии презентуют уникальный альбом «Спокойно и просто»
01.12.2020 16:00
Виктор Рашников оценил результаты реконструкции магнитогорского драмтеатра и парка у Вечного огня
01.12.2020 15:21
Анонсы событий и мероприятий на 2 декабря
01.12.2020 15:03
Текслер вручил южноуральцам государственные награды РФ
01.12.2020 14:26
В России предложили создать похоронных диспетчеров
01.12.2020 14:25
В детсаду Копейска из-за задымления эвакуировали детей
01.12.2020 14:14
Назначена дата публичных слушаний по проекту бюджета Челябинской области на 2021 год
01.12.2020 14:08
В России зафиксирована рекордная смертность от covid-19
01.12.2020 13:41
Челябинцев приглашают быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус
01.12.2020 13:39
В Челябинске заработал долгожданный надземный переход на Свердловском тракте
01.12.2020 13:15
Южноуральцев попросили выбрать формат ведения трудовой книжки
01.12.2020 13:03
Влюбленные южноуральцы впервые смогут создавать семьи в канун Рождества
01.12.2020 12:45
В Челябинской области вступил в силу запрет на ночную работу общепита
01.12.2020 12:42
В Челябинске предадут земле останки героя Великой Отечественной войны
01.12.2020 12:10
В Челябинской области за сутки ковидом заболели 290 человек
01.12.2020 12:05
В Челябинске из-за коронавируса на самоизоляцию отправили двадцать детсадовцев
01.12.2020 11:51
В СК рассказали про обвиняемого в педофилии в детском лагере в Челябинске
01.12.2020 11:44
Руководитель коммунальных тепловых сетей Челябинска покинул пост
01.12.2020 11:15
Челябинская область входит в десятку самых неблагополучных территорий по ВИЧ-инфекции