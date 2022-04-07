билайн расширил 4G-сеть в жилых районах и популярных локациях Челябинской области

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинскую область самостоятельно прибыло 210 человек, вынужденно покинувших территорию Донецк
07.04.2022

В Челябинской области выросло число прибывших из ЛРН и ДНР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.04.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.04.2022

Сверхчистый индий производства ЧЦЗ получил всероссийское признание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Образовательный центр № 5, расположенный в Парковом, набирает в спецкласс ФСБ 25 человек (девочек
07.04.2022

В челябинской школе откроют класс ФСБ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.04.2022

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07.04.2022

Онищенко: Хантавирусы могли быть использованы для биологических атак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.04.2022

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07.04.2022

Школьников из Копейска, избивших одноклассницу, поставили на учет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2022

Житель Снежинска наказан за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Общество
07.04.2022 19:44

билайн расширил 4G-сеть в жилых районах и популярных локациях Челябинской области

билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват в Челябинской. Количество базовых станций, обеспечивающих клиентов мобильным интернетом и голосовой связью, за 4 года увеличилось в 2 раза. Дополнительный запас емкости вносит позитивный вклад в дальнейшую работу сети в условиях роста трафика. Клиенты компании могут оставаться на связи с близкими людьми и использовать удобный способ общения: совершать видеозвонки, отправлять аудиосообщения и фотографии в хорошем качестве, использовать голосовую связь и другие форматы, помогающие чувствовать родственников и друзей рядом.

В 2021 году билайн расширил зону покрытия мобильного интернета и улучшил цифровые сервисы на территории всей Челябинской области, что позволяет обеспечивать надежную связь и стабильные скорости интернет-серфинга еще большему числу жителей.

Важно, что билайн улучшил связь как в крупных городах области, так и в относительно небольших коттеджных поселках, селах и деревнях. Например, сегодня жители Северо-Запада, включая прилегающую часть Сосновского района – микрорайонов «Вишневая горка», «Лесной остров», «Белый хутор», «Западный», «Просторы» и других, а также «Славино» – теперь могут общаться по видеосвязи и быстро загружать видеоролики от близких даже в часы максимальных нагрузок на сеть. Новое качество сети могут оценить и жители городов – Златоуст, Коркино, Миасс, Троицк, Чебаркуль. 

Особое внимание оператор уделяет развитию связи на социальных и туристических объектах, общественных пространствах. Так, оператор усилил связь и в новом терминале аэровокзала имени Игоря Курчатова, чтобы абоненты могли связываться с близкими сразу после перелета и быстро заказывать такси, чтобы добраться до города. А у посетителей торговых центров «Алмаз» и «Космос» работа мобильных сервисов остается стабильной при перемещении по аллеям торговых комплексов, в глубине магазинов и между этажами, что позволяет покупателям свободно говорить по телефону во время шоппинга или отправлять фотографии в мессенджерах, чтобы посоветоваться о важной покупке.

Кроме того, в прошлом году билайн улучшил параметры сети сразу в нескольких популярных санаториях области – «Кисегач», «Крутой берег», «Сосновая горка». Делиться впечатлениями от отдыха видеосообщением или смотреть сериалы, чтобы не скучать во время оздоровительных процедур, – интернет не подведет. А любители активного отдыха могут быть уверены, что не останутся без связи даже во время спусков на трассах горнолыжного курорта «Завьялиха», где компания также улучшила качество сети.

Анастасия Карпенко, директор Челябинского отделения билайн:

«Сегодня мы нацелены на максимальное присутствие в области. Только за последний год объемы потребления интернет-трафика жителями увеличились на 40%, и такой значительный рост, конечно, требовал от нас усиления по всем параметрам. Нам важно, чтобы наши абоненты знали, что будут на связи 24/7 и смогут не только слышать, но и видеть эмоции родственников и друзей, лучше понимать их и в нужный момент оказать необходимую поддержку».

билайн дает возможность жителям Челябинской области убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети билайн на тариф «Близкие люди 2» до 15 мая, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи*. Тариф «Близкие люди-2» дает возможность подключить один дополнительный номер билайн к своему тарифу**, тем самым поделиться с близким человеком приобретенными гигабайтами мобильного интернета, а также иметь возможность безлимитно звонить друг другу и писать SMS, не тратя пакеты включенных в тариф услуг. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.

 * с 1.04.22 по 15.05.22 при расторжении абонентского договора в течении 7 дней с даты заключения, на ТП Близкие люди 2 в ряде городов, можно получить списанную абонентскую плату в собственных офисах билайн. Для 1 абонента акция действует 1 раз.

** услуга платная.

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07.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.04.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.04.2022

В челябинской школе откроют класс ФСБ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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Южноуральцам предлагают экологически чистые продукты, изготовленные в монастырях

05.04.2022 17:43

Артем Артемьев переизбран на пост председателя Челябинского отделения «Опора России»

05.04.2022 17:40

Исторический музей Южного Урала украсил символ борьбы за победу над нацизмом

05.04.2022 17:14

Угроза провокации с химикатами в Рубежном усиливается

05.04.2022 16:56

В среду в Челябинской области осадков не прогнозируют

05.04.2022 16:47

Регионы получат федеральную поддержку на обеспечение школьников горячим питанием

05.04.2022 16:19

Бои за город Попасная

05.04.2022 16:09

В Челябинске сотрудники УФСБ пресекли финансовые махинации арбитражного управляющего

05.04.2022 16:06

Российский журналист опубликовал видео сдачи в плен украинских морпехов

05.04.2022 16:04

Обманутые дольщики из Копейска смогут получить компенсации

05.04.2022 15:42

Челябинск примет крупный международный научный форум «Евразия-2022»

05.04.2022 15:42

В школах России начнут проводить уроки об антироссийских санкциях

05.04.2022 15:38

На западный манер: некоторые факты журналистской этики

05.04.2022 15:26

Химические провокации украинских военных в Рубежном

05.04.2022 14:42

Юных художников Магнитогорска наградили за участие в конкурсе «Я так вижу ММК»