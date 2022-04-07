билайн расширил 4G-сеть в жилых районах и популярных локациях Челябинской области

билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват в Челябинской. Количество базовых станций, обеспечивающих клиентов мобильным интернетом и голосовой связью, за 4 года увеличилось в 2 раза. Дополнительный запас емкости вносит позитивный вклад в дальнейшую работу сети в условиях роста трафика. Клиенты компании могут оставаться на связи с близкими людьми и использовать удобный способ общения: совершать видеозвонки, отправлять аудиосообщения и фотографии в хорошем качестве, использовать голосовую связь и другие форматы, помогающие чувствовать родственников и друзей рядом.

В 2021 году билайн расширил зону покрытия мобильного интернета и улучшил цифровые сервисы на территории всей Челябинской области, что позволяет обеспечивать надежную связь и стабильные скорости интернет-серфинга еще большему числу жителей.

Важно, что билайн улучшил связь как в крупных городах области, так и в относительно небольших коттеджных поселках, селах и деревнях. Например, сегодня жители Северо-Запада, включая прилегающую часть Сосновского района – микрорайонов «Вишневая горка», «Лесной остров», «Белый хутор», «Западный», «Просторы» и других, а также «Славино» – теперь могут общаться по видеосвязи и быстро загружать видеоролики от близких даже в часы максимальных нагрузок на сеть. Новое качество сети могут оценить и жители городов – Златоуст, Коркино, Миасс, Троицк, Чебаркуль.

Особое внимание оператор уделяет развитию связи на социальных и туристических объектах, общественных пространствах. Так, оператор усилил связь и в новом терминале аэровокзала имени Игоря Курчатова, чтобы абоненты могли связываться с близкими сразу после перелета и быстро заказывать такси, чтобы добраться до города. А у посетителей торговых центров «Алмаз» и «Космос» работа мобильных сервисов остается стабильной при перемещении по аллеям торговых комплексов, в глубине магазинов и между этажами, что позволяет покупателям свободно говорить по телефону во время шоппинга или отправлять фотографии в мессенджерах, чтобы посоветоваться о важной покупке.

Кроме того, в прошлом году билайн улучшил параметры сети сразу в нескольких популярных санаториях области – «Кисегач», «Крутой берег», «Сосновая горка». Делиться впечатлениями от отдыха видеосообщением или смотреть сериалы, чтобы не скучать во время оздоровительных процедур, – интернет не подведет. А любители активного отдыха могут быть уверены, что не останутся без связи даже во время спусков на трассах горнолыжного курорта «Завьялиха», где компания также улучшила качество сети.

Анастасия Карпенко, директор Челябинского отделения билайн:

«Сегодня мы нацелены на максимальное присутствие в области. Только за последний год объемы потребления интернет-трафика жителями увеличились на 40%, и такой значительный рост, конечно, требовал от нас усиления по всем параметрам. Нам важно, чтобы наши абоненты знали, что будут на связи 24/7 и смогут не только слышать, но и видеть эмоции родственников и друзей, лучше понимать их и в нужный момент оказать необходимую поддержку».