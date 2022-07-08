билайн выяснил, кто в семье быстрее сможет потратить бонусные 50 ГБ

В июне билайн запустил акцию* и начал дарить новым абонентам бонусные 50 ГБ – они начисляются каждый месяц на протяжении года с даты подключения услуги «Дели все» или «Дели Гиги». Ко Дню семьи сервис «билайн.аналитика» выяснил, кто сможет быстрее их потратить.

Абсолютным лидером по количеству потребляемого трафика является молодежь студенческого возраста: абоненты 18–25 лет в среднем за месяц скачивают в 2 раза больше трафика, чем другие клиенты. С возрастом количество потребляемого трафика снижается в разы: бабушки и дедушки потребляют в 4 раза меньше трафика, чем молодежь студенческого возраста, и в 2 раза меньше, чем их внуки.

При этом, по телефону старшее поколение разговаривает почти на 70% больше детей и на 40% больше студентов. Лидером же по количеству использованных минут в месяц стала возрастная категория абонентов 35–45 лет, а меньше всего говорят по телефону дети до 18 лет. Интересно, что в среднем женщины пользуются голосовой связью в 1,5 раза больше, чем мужчины.

Разницу в расходовании интернета и голосовой связи в семье можно скомпенсировать двумя способами. Для того, чтобы получить дополнительный пакет интернета, можно воспользоваться акцией «Семейный бонусный пакет 50 ГБ». Для этого достаточно оформить новую SIM-карту билайн и до 20 августа 2022 года подключить близких к своему тарифу с помощью платной услуги «Дели ВСЁ». Пакет 50 ГБ будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных дополнительных номеров.

Входящие в тариф пакеты минут и интернета с опцией «Дели ВСЁ» можно поделить между членами семьи и уравновесить потребление пакета: дети смогут использовать больше интернета, а родители и старшие родственники – больше минут голосовой связи.

Подробнее об акции читайте на http://beeline.ru/customers/products/50-gb-v-podarok/