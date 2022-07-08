«Благодаря» реконструкции челябинцы не забудут старые добрые советские горки

Жительница Челябинска указала городским властям на странную, по ее мнению, реконструкцию спортивной площадки рядом со школой №154 – в ходе проводимого благоустройства здесь установили старую добрую советскую горку.

Юлия Шавнина – так зовут автора поста в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте – рассказала, что принимала активное участие в голосовании по реконструкции данной спортивной площадки.

«Сейчас идут ремонтные работы, и установили металлические конструкции из «советского прошлого». Вопрос: с какой мусорки их притащили? По каким современным стандартам и ГОСТам их установили и собираются эксплуатировать? На ЭТО потратили 6,6 миллиона рублей? Прошу разъяснить горожанам: как вы так делаете?» - написала Юлия Шавнина.

Ответа властей в данном сообществе пока не последовало, а вот челябинцы с удовольствием начали обсуждать снимок и давать советы:

«Позор нашей власти»; «С пункта приема металлолома притащили»; «Надо в прокуратуру писать, а не Котовой»; «Узнайте, кто проводит работы – подрядчик. Запросите смету, дизайн-проект. Все должно быть указано в этих документах. Кто должен принимать работы? Узнайте у подрядчика. Так быстрее будет»; «Самое лучшее – детям»; «РосПил!»; «Я бы заглянула в сметы на ремонтные работы! Обязаны предоставить старшему по дому! А кто ТЗ согласовывал? В ТЗ какой спортинвентарь был указан? При возникающих вопросах нужно смотреть в документы и общаться с председателем МКД»; «Во помойка... А шесть лямов у кого-то в кармане».