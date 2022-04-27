Более десяти миллионов просмотров: ММК покоряет TikTok

Официальный аккаунт Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область), стартовавший в мобильном приложении TikTok 30-го ноября прошлого года, стал одним из самых успешных в русскоязычном TikTok среди металлургических предприятий Российской Федерации.

Яркие, запоминающиеся ролики, рассказывающие о металлургическом гиганте, собрали почти тридцать с половиной тысяч подписчиков, а число лайков превысило полмиллиона. Общее же количество просмотров преодолело отметку в десять миллионов.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», профиль с характерным названием mmk_people рассказывает, в первую очередь, о металлургах, о том, как сегодня трудятся и отдыхают представители огненных профессий.

Полистав профиль, можно увидеть, как выглядит современное металлургическое предприятие, причем образовательный контент нередко подается с юмором. Позитивный настрой авторов чувствуется во всем - в самых обычных вещах создатели роликов умеют находить что-то удивительное, а главное – умеют заинтересовать этим зрителей.

Совершить виртуальное путешествие по Магнитогорскому металлургическому комбинату можно и на официальном сайте компании - посетителей ждут пять виртуальных туров, рассказывающих о прошлом и настоящем ММК. Но для аудитории TikTok всегда найдется эксклюзив –подписывайтесь и будьте в курсе последних новостей.