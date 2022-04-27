27.04.2022
Южноуральские полицейские вручили необходимые для пребывания документы беженцам из ДНР, ЛНР и Украины
27.04.2022
Челябинск снова примет фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
27.04.2022
На Таганай вернулись кряквы-старожилы
26.04.2022
Текслер и Дитрих обсудили перспективы ТЛК «Южноуральский»
26.04.2022
СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу
26.04.2022
В челябинском «подземелье» появились антивандальные светильники
Более десяти миллионов просмотров: ММК покоряет TikTok
26.04.2022
ММК создает систему контроля источников выбросов
25.04.2022
ММК расширяет сотрудничество с Центрально-Азиатским регионом
20.04.2022
«Сила стали» принесла ММК награду всероссийского конкурса
18.04.2022
Челябинские промпредприятия получат гранты на уплату банковских процентов
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022