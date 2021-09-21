Большой потоп: в Златоусте жильцы многоквартирного дома изрядно промокли в своих квартирах

В Златоусте (Челябинская область) жильцы многоквартирного дома №113 по улице 2-я Тесминская изрядно промокли в своих квартирах.

Тревогу по поводу потопа в жилом доме забили общественники из «Гражданского патруля». Они сообщили СМИ, что с потолков в квартирах жильцов начала хлестать вода - люди, в том числе пожилые, очень сильно замерзли.

ЧП случилось вскоре после начала отопительного сезона. Как предполагают активисты, к нему привело несанкционированное (без ведома коммунальщиков) подключение жилого дома к отоплению.

«Целый подъезд в доме оказался затоплен от крыши до подвала. При этом на улице уже летит снег. Среди жертв потопа – одинокие пенсионеры, в квартирах которых стены превращаются в лед», - сообщил руководитель отделения «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев, добавив, что точная причина затопления пока неизвестна.

Он отметил, что, по предварительным сведениям, жильцы соседнего дома самостоятельно, без согласования с управляющей компанией, открыли вентили на трубах теплоснабжения.

«В квартире №8 проживет 85-летний пенсионер Анатолий Петрович Казаков, его жилье пострадало больше всего. С потолка льется вода, проводка, вероятно, вышла из строя, он боится включать электроприборы. В квартире очень холодно, стены мокрые, на ощупь совершенно ледяные», - сообщил Андрей Королев.

«Гражданский патруль» обратился в управляющую компанию, обслуживающую данный дом, с просьбой в кратчайшие сроки ликвидировать потоп в доме.

Тем временем, в пресс-службе администрации Златоуста агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что отопление жильцам данного дома дали пять дней назад. При этом процесс подачи тепла в дом прошёл благополучно.

«Дом обслуживает УК «Таганай». Заявка о необходимости устранить возникшую аварийную ситуацию принята. Специалисты примут меры в кратчайшие сроки, как только будет обеспечен доступ в жилые помещения. На месте работают специалисты муниципалитета, есть осложнения в допуске сотрудников управляющей компании в квартиры», - отметили в пресс-службе администрации Златоуста.