Борцы за возвращение роддома в Златоусте не оставили попыток провести митинг

Борцы за возвращение роддома в Златоусте (Челябинская область) не оставили попыток провести митинг.

Сегодня, второго ноября, в городскую мэрии поступило и было зарегистрировано новое уведомление от Георгия Мельнова о намерении провести публичное мероприятие в сквере краеведческого музея, посвященное проблемам здравоохранения Златоуста и путям их решения. Главной причиной, по которой инициативная группа горожан собирается митинговать, является перепрофилирование местного роддома под ковидную базу.

«Уведомление приняли, рассмотрим, хотя считаем, что время для проведения публичного мероприятия очень неподходящее – эпидемиологическая обстановка остается сложной. На наш взгляд, в такой период люди, которые заботятся о своих избирателях, не должны призывать людей собираться вместе», - озвучил позицию городских властей советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов.

Напомним, изначально Георгий Мельнов и его единомышленники планировали провести публичное мероприятие восьмого ноября, однако мэрия Златоуста им отказала в связи с нарушением сроков подачи уведомления.

В новом уведомлении Георгий Мельнов указал, что будет уведомлять участников публичного мероприятия о необходимости соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты.

«В целях организации медицинской помощи в распоряжении организатора будет иметься мобильный телефон для вызова скорой помощи», - говорится в уведомлении.

Распорядительные функции по организации и проведению митинга закреплены за Ильей Михайловым, Алексеем Палкиным, Михаилом Сметаниным, Анастасией Черногорловой и Алексеем Смирновым.