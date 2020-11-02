ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Борцы за возвращение роддома в Златоусте не оставили попыток провести митинг

Общество
Сегодня, 13:37
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Борцы за возвращение роддома в Златоусте (Челябинская область) не оставили попыток провести митинг.

Сегодня, второго ноября, в городскую мэрии поступило и было зарегистрировано новое уведомление от Георгия Мельнова о намерении провести публичное мероприятие в сквере краеведческого музея, посвященное проблемам здравоохранения Златоуста и путям их решения. Главной причиной, по которой инициативная группа горожан собирается митинговать, является перепрофилирование местного роддома под ковидную базу.

«Уведомление приняли, рассмотрим, хотя считаем, что время для проведения публичного мероприятия очень неподходящее – эпидемиологическая обстановка остается сложной. На наш взгляд, в такой период люди, которые заботятся о своих избирателях, не должны призывать людей собираться вместе», - озвучил позицию городских властей советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов.

Напомним, изначально Георгий Мельнов и его единомышленники планировали провести публичное мероприятие восьмого ноября, однако мэрия Златоуста им отказала в связи с нарушением сроков подачи уведомления.

В новом уведомлении Георгий Мельнов указал, что будет уведомлять участников публичного мероприятия о необходимости соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты.

«В целях организации медицинской помощи в распоряжении организатора будет иметься мобильный телефон для вызова скорой помощи», - говорится в уведомлении.

Распорядительные функции по организации и проведению митинга закреплены за Ильей Михайловым, Алексеем Палкиным, Михаилом Сметаниным, Анастасией Черногорловой и Алексеем Смирновым.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Сегодня, 12:01
В Челябинской области растет число пациентов с ковидом, проходящих лечение в больницах
Сегодня, 11:59
Жители двух районов Чебаркуля несколько лет не могут дождаться обещанной газификации
Сегодня, 11:28
В Челябинской области 18 соцучреждений останутся в режиме превентивной изоляции до конца года
Сегодня, 10:41
В Челябинске для удобства чуриловцев на маршрут №2 вывели автобусы большого класса
Сегодня, 10:20
У Натальи Котовой выявили пневмонию
Сегодня, 10:13
Прокуратура открыла «горячую» линию для жильцов дома, пострадавших от взрыва кислородной станции
Сегодня, 10:12
Суточная заболеваемость ковидом в Челябинской области неуклонно растет
31.10.20 18:52
Призывников Челябинской области торжественно проводили на службу в ВМФ
31.10.20 16:31
Правительство Челябинской области озвучило итоги оперативной работы после взрыва в ГБК-2
30.10.20 20:30
Отставка в минобрнауки Челябинской области
Среда обитания
Сегодня, 10:30
«Бор, который мы теряем»
В Челябинске прошел пятый митинг за сохранение Городского бора
Общество
Сегодня, 11:28
В Челябинской области 18 соцучреждений останутся в режиме превентивной изоляции до конца года
Новости
Сегодня, 13:59
Федерация
Курс Евро побил рекорд 2014 года
Сегодня, 12:54
Общество
Из-за угрозы распространения «ковида» в Челябинске закрыли парикмахерскую
Сегодня, 12:53
Общество
ОНФ заявил о мусорном хаосе и бездействии властей в Красноармейском районе
Сегодня, 12:19
Экономика
Челиндбанк сохраняет сильные позиции по итогам 9 месяцев 2020 года
Сегодня, 12:04
Общество
Настоятель храма поселка Бреды скончался из-за вызванных коронавирусом осложнений
Материалы рубрики
Сегодня, 12:54
Общество
Из-за угрозы распространения «ковида» в Челябинске закрыли парикмахерскую
Сегодня, 12:53
Общество
ОНФ заявил о мусорном хаосе и бездействии властей в Красноармейском районе
Сегодня, 12:04
Общество
Настоятель храма поселка Бреды скончался из-за вызванных коронавирусом осложнений
Сегодня, 12:01
Общество
В Челябинской области растет число пациентов с ковидом, проходящих лечение в больницах
Сегодня, 10:41
Общество
В Челябинске для удобства чуриловцев на маршрут №2 вывели автобусы большого класса
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика