Будущий метротрам «загнал» УФСБ под землю

В Челябинской области в соответствии с планом проведения антитеррористических учений, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета - директором ФСБ России, проводится командно-штабное учение «Тоннель - 2022» по пресечению террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры.

В 2021 году было принято решение о необходимости разработки новых проектных решений транспортной инфраструктуры Челябинска. в результате чего, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером перспективным признан вариант реализации в городе метротрамвая, что позволит завершить строительство станций метрополитена и прилегающих к ним тоннелей с последующей интеграцией их в трамвайную сеть Челябинска.

«Челябинский метрополитен является опасным производственным объектом первого класса опасности и зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов. УФСБ фиксируются попытки проникновения посторонних лиц на объект, что свидетельствует о необходимости выработки дополнительных мер по совершенствованию антитеррористической защищенности строящегося метрополитена», - рассказали в УФСБ по Челябинской области.

В антитеррористическом учении принимают участие силы и средства, региональных структур ФСБ, МВД, СУ СК, МЧС России, Росгвардии, ГУФСИН, а также антитеррористические комиссии Челябинской области.

В процессе учения отрабатываются вопросы принятия решений и планирования мероприятий контртеррористических операций, закрепление навыков по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении условного террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры.