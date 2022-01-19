Будут ли переводить школьников Челябинской области на дистант

В Челябинской области пока нет предпосылок для перевода учащихся школ на дистанционное обучение. Но ситуация меняется очень быстро и не исключено, что такие меры придется оперативно принимать в случае роста числа заболевших среди школьников.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 19 января.

По ее словам, в регионе начали фиксировать рост заболевших вирусными инфекциями, в том числе и за счет увеличения объема тестирований. Прирост заболеваемости пока показывают взрослые - на 31 процент. По детскому населению на сегодня не отмечается превышение эпидпорога ни по ОРВИ, ни по гриппу.

С 40-й недели, когда в регионе начали выявляться случаи гриппа, зарегистрировано 224 случая, из них у 146 детей и 78 взрослых. Ни один из этих заболевших не был привит от гриппа.

«Пока мы не планируем перевода на дистанционное обучение и на удалёнку. По ходу развития ситуации эти решения, я не исключаю, будут приниматься, если количество заболевших будет более 20%. Вы помните аналогичные ситуации с гриппом, мы переводили уже на дистанционный формат обучения, - отметили Ирина Гехт. - Ситуация меняется очень динамически, это видим по Москве, поэтому здесь, конечно, решения будут приниматься, если это будет необходимо, буквально в ежедневном режиме».

По данным минздрава региона, за прошедшие сутки подтверждено 313 новых случаев COVID-19 (прирост 252%), школьников среди заболевших нет. В стационарах и амбулаторно проходят лечение почти 2,5 тысячи заболевших ковидом южноуральцев.

Ирина Гехт отметила, что у омикрон-штамма коронавируса, который приходит на смену дельта-штамму, отмечается снижение патогенности, но при этом повышение его контагиозности (заразности). При этом регистрируется рост доли детей в общем числе заболевших - до 15%. «Такого при предыдущем штамме не было. И это тоже такой очень серьёзный вызов с точки зрения заболеваемости детей, подростков и молодёжи», - подчеркнула первый вице-губернатор.