Центральный район Челябинска украшает более 35 тысяч многолетников

В Центральном районе Челябинска за два года высажено свыше 35-ти тысяч травянистых многолетников и кустарников.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Виктор Ереклинцев.

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По его словам, на сегодняшний день доля таких клумб составляет одну треть от всей площади цветников Центрального района.

«Изысканная в своей простоте эстетика многолетних цветников», - написал Виктор Ереклинцев.

Ранее он рассказывал об однолетниках, высаженных в Центральном районе, - клумбы получились по-настоящему яркими и нарядными.