27.06.2022
Центральный район Челябинска украшает более 35 тысяч многолетников
27.06.2022
В нацпарке «Зигальга» «заправляют» солонцы для сохатых
27.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 июня
26.06.2022
За сутки заболело ковидом 92 южноуральца, выздоровело 97, умерло трое
25.06.2022
В Копейске на перекрестке произошло ДТП с участием пяти машин, одна загорелась
25.06.2022
В Челябинске задержанный по подозрению в грабеже выпрыгнул из окна райотдела полиции
Центральный район Челябинска украшает более 35 тысяч многолетников
20.06.2022
Площадь Павших революционеров в Челябинске озеленят на шесть миллионов рублей
20.06.2022
В Челябинске преобразился въезд на подземную парковку на Елькина
20.06.2022
Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске появилась велодорожка
18.06.2022
Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022