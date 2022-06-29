Час с ректором ЮУрГУ: Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер в воскресенье, третьего июля, проведет встречу с абитуриентами и их родителями.

В ходе встречи Александр Рудольфович расскажет о стратегии развития университета, проекте нового межуниверситетского кампуса мирового уровня, основных конкурентных преимуществах ЮУрГУ, бонусных и скидочных программах, именных стипендиях и многих других возможностях, которые открываются перед талантливыми и амбициозными абитуриентами университета.

Так, например, в ЮУрГУ можно получить военный билет без отрыва от учебы. Военный учебный центр Южно-Уральского государственного университета – единственный в регионе. Он осуществляет подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса по 15-ти военно-учебным специальностям.

Встречи с руководством вуза всегда проходит в форме диалога. Каждый участник мероприятия сможет задать свой вопрос и получить на него исчерпывающий ответ, отмечают в пресс-службе университета.

После окончания официальной части мероприятия у абитуриентов и их родителей будет возможность пообщаться с директорами институтов и высших школ ЮУрГУ, узнать о различных направлениях подготовки, научных проектах, реализуемых университетом, о работодателях, с которыми сотрудничает университет, посетить учебные корпуса, лаборатории и научно-образовательные центры.

Встреча с Александром Вагнером состоится третьего июля в 12 часов по адресу: проспект Ленина, 76, главный корпус ЮУрГУ, актовый зал, второй этаж.

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