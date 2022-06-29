29.06.2022
Южноуральцев приглашают на Парижский полумарафон
29.06.2022
На автобусном маршруте «Роза – Челябинск» работал лишенный прав водитель
29.06.2022
В Челябинске пройдет чемпионат России по дартсу
29.06.2022
Час с ректором ЮУрГУ: Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов
29.06.2022
«Молния-2022»: силовики спасают Аргаяшскую ТЭЦ от условных террористов
29.06.2022
Студентка ЮУрГУ разработала дизайн-макет летописи Одигитриевского женского монастыря
Час с ректором ЮУрГУ: Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов
29.06.2022
Студентка ЮУрГУ разработала дизайн-макет летописи Одигитриевского женского монастыря
23.06.2022
Молодой и перспективный: Алексей Текслер возлагает на нового руководителя ЮУрГУ большие надежды
22.06.2022
Новым ректором ЮУрГУ станет 38-летний ученый с Дальнего Востока
20.06.2022
Стартовала приёмная кампания в вузах
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022