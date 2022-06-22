Новым ректором ЮУрГУ станет 38-летний ученый с Дальнего Востока

​​С 23 июня текущего года исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, национального исследовательского университета) назначен Александр Рудольфович Вагнер, сообщает минобрнауки.

Решение предоставить рекомендацию на должность ректора ЮУрГУ 38-летнему Александру Вагнеру было принято на состоявшемся накануне, 21-го июня, 41-м заседании Наблюдательного совета, сообщает пресс-служба вуза.

Александр Рудольфович - организатор в системе высшего образования и науки Российской Федерации, ученый, общественный деятель, член Союза машиностроителей России, директор Политехнического института Дальневосточного федерального университета.

Александр Вагнер родился в 1983 году. В 2006 году он окончил Томский политехнический университет с присвоением квалификации инженер-физик по специальности «Физика атомного ядра и частиц». Является представителем сильнейшей в Сибири научно-педагогической школы в области атомной науки и техники. В 2016 году окончил «Программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства» в Томском государственном университете. В 2017 году прошел программу повышения квалификации «Школа ректоров 10: настройка стратегии университета» на базе Московской школы управления «СКОЛКОВО».

В 2009 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности «Приборы и методы экспериментальной физики», после чего посвятил себя научно-исследовательской и преподавательской деятельности продолжив работу в Томском политехническом университете. Основным направлением деятельности являлось широкое применение излучений и ядерно-физических методов в медицине для диагностики и лечения заболеваний.

С 2012 года Александр Вагнер возглавил научный отдел Физико-технического института Томского политехнического университета, однако в рамках совместительства продолжал работу на кафедре в качестве доцента. В 2014 году был избран на должность заведующего кафедрой прикладной физики. В этот период на возглавляемой им кафедре разработана и запущена уникальная магистерская программа «Ядерная медицина» в сетевой форме между университетами двух ведомств: минобрнауки и минздрава России.

С 2016-го по 2019-й лица Томского политехнического университета Александр Вагнер координировал сотрудничество с крупнейшей в мире лабораторией по физики высоких энергий – «Европейская организация по ядерным исследованиям» (CERN, Женева, Швейцария). Благодаря этим усилиям Томский политех был официально принят в крупнейшие эксперименты на Большом адронном коллайдере. Данное событие отчасти определило дальнейшую траекторию развития университета – решением Ученого совета d ТПУ была создана исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов.

С 2017 года Александр Вагнер назначен на должность проректора по образовательной деятельности Томского политехнического университета. В этот период в университете проведена масштабная реорганизации структуры основных образовательных программ, спроектирована и создана программа базовой инженерной подготовки, являющаяся «ядром» для обучения студентов в университете по всем направлениям бакалавриата.

В 2020 году перешел работать в Дальневосточный федеральный университет на должность проректора-директора Инженерной школы. Под руководством Александра Вагнера реализована трансформация вверенного ему структурного подразделения в Политехнический институт, которая была позитивно воспринята научно-педагогическим коллективом, студентами и жителями города Владивостока.

Награжден благодарностью министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Почетной грамотой Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Напомним, контракт нынешнего ректора Южно-Уральского государственного университета Александра Шестакова заканчивается сегодня, 22-го июня. При этом с вузом Александр Леонидович не расстанется – в конце мая текущего года ученый совет избрал его президентом ЮУрГУ сроком на пять лет.

На посту ректора вуза Александр Шестаков находился 17 лет. Свою трудовую деятельность он начал в 1975 году после окончания ЧПИ с красным дипломом приборостроительного факультета в качестве преподавателя-стажера. В 1981 году досрочно окончил аспирантуру. В 93-м защитил докторскую диссертацию. В 94-м возглавил кафедру «Информационная измерительная техника». С 1996 года работал деканом приборостроительного факультета. В 99-м был назначен проректором ЮУрГУ по научной работе. С 2005 года и по сегодняшний день является ректором Южно-Уральского государственного университета. С 2008 года - депутат Законодательного собрания Челябинской области.

Александр Шестаков - вице-президент Российского Союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов Уральского федерального округа и Совета ректоров вузов Челябинской области.

Что касается должности президента Южно-Уральского государственного университета, то она была введена в 2005-м году. До Александра Шестакова, за которого члены ученого совета проголосовали единогласно, ее занимал Герман Вяткин, с 2019-го года являющийся советником при ректорате – с этого времени президентская должность пустовала.

Полномочия ректора ЮУрГУ Александр Шестаков складывает по той причине, что совмещения должностей «Ректор» и «Президент» закон не допускает.

Комментируя свое избрание на президентскую должность, он подчеркнул, что будет помогать новому руководству вуза – с учетом своих опыта, знаний и наработанных за 17 лет связей.