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Чеченец, отбывающий наказание в колонии Челябинска, рассказал о том, как вербуют в террористы

Фото: 
ГУФСИН
Общество
Сегодня, 13:35
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Автор: 
Инна Шемаева

Осужденный чеченец Ахмед Исрапилов, отбывающий наказание в колонии №1 ГУФСИН России по Челябинской области, рассказал о вербовке в ряды террористов и экстремистов.

Чеченец Ахмед Исрапилов приговорен к восьми годам лишения свободы за попытку создания группировки на стороне Сирии и отбывает наказание в южноуральской колонии. Он записал видеообращение, в котором рассказал о том, как вербуют людей в ряды экстремистом в террористов.

«Я находился в Турции и познакомился с местными жителями. Я не подозревал изначально ничего плохого, но у них очень много методов влияния на людей через эмоции. У кого нет правильного религиозного образования, они легко подвержены их влиянию», - рассказал Ахмед.

Мужчина также добавил, что под влияние таких людей очень легко попасть и они легко влияют на психику и сознание.

«Я работал имамом, но меня уволили из-за сомнительных проповедей. Уехал в  Турцию и там познакомился с боевиками. Они убедили меня вернуться в Чечню и организовать там подпольную вооруженную группу. Я хотел бы обратится ко всем людям, особенно к молодежи, чтобы они не совершали таких ошибок, которые совершил я. Терроризм – это страшное зло, могут пострадать и твои близкие, ну и, конечно, ты сам. Я раскаиваюсь за содеянное. Я лишился свободы из-за своих действий, не могу быть сейчас рядом со своими близкими», - рассказал Ахмед.

Добавим, что в южноуральской колонии Ахмед получил рабочую профессию и выучился на электромонтера. После освобождения он намерен работать, воспитывать сына и помогать родителям.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
ГУФСИН
терроризм
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