22.05.2023
В Челябинске в этом году новое жилье взамен ветхого и аварийного получили 19 семей
22.05.2023
Следователи начали проверку по факту смерти двух жителей Снежинска на пожаре
22.05.2023
В Миассе состоятся эндуро-гонки «Light Enduro Racing»
22.05.2023
В Челябинске может измениться цвет водопроводной воды
22.05.2023
В поселке Октябрьский ограничат электроснабжение связи с ремонтными работами
22.05.2023
Школьники Магнитогорска запомнят этот день
ЧелГУ отмечен Благодарностью Федерального агентства по делам национальностей
03.05.2023
Южноуральцев научат быть счастливыми
24.04.2023
Межуниверситетского кампус в Челябинске: на шаг ближе к воплощению
07.04.2023
Экосистему Шершневского водохранилища ждет реабилитация
07.04.2023
В Челябинской области выявят туристический потенциал Аркаима
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023