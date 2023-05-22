ЧелГУ отмечен Благодарностью Федерального агентства по делам национальностей

Челябинский государственный университет (ЧелГУ) получил Благодарность от Федерального агентства по делам национальностей за большой вклад вуза в проведение научно-практических мероприятий в области этноконфесиональных отношений.

Награду передал ректору ЧелГУ Сергею Таскаеву губернатор Алексей Текслер в рамках заседания Совета по реализации государственной национальной политики.

«ЧелГУ – крупный региональный центр образования, науки и культуры, в котором вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений уделяется большое внимание», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе вуза.

Челябинский государственный университет уже много лет является стейкхолдером таких стратегических проектов как, международная научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» и окружной форум «Многонациональная Россия».

Ранее руководитель Федерального агентства по делам национальностей отмечал глубину дискуссий, которые проходят в рамках «Расулевских чтений», заслуги его организаторов и расширение формата Конференции, который позволяет обсуждать достаточно широкий спектр насущных для общества вопросов, в том числе, и в сфере межрелигиозного взаимодействия.

В 2023 году IV Международная ХII Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» состоится в Троицке 7-8 июля. Тема - «Традиционные конфессии на защите Отечества и духовных ценностей». Мероприятия будут проходить на трех площадках, в том числе в ЧелГУ.