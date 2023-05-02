02.05.2023
Челябинцам еще раз напомнили о возможном изменении цвета воды в мае
02.05.2023
Красота! В челябинском сквере на Воровского распускаются тюльпаны
02.05.2023
В Челябинске в результате ножевого ранения погиб 17-летний подросток
02.05.2023
Ветеран Росгвардии воссоздает копии боевых знамен дивизий времен Великой Отечественной
02.05.2023
Консультация юриста: как оценить профессиональный риск
02.05.2023
Заседание Заксобрания Челябинской области перенесено на 11 мая
Челябинцам еще раз напомнили о возможном изменении цвета воды в мае
25.04.2023
Челябинцев предупредили о возможном помутнении воды в связи с работами на водоводах
14.07.2021
Вода в Тургояке небезопасна: в Миассе закрыли городской пляж
24.07.2020
В Челябинской области закупят 10 цистерн для подвоза питьевой воды жителям
13.11.2019
Жители Златоуста жалуются на разноцветную воду, которая течет из кранов в их квартирах
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023