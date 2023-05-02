Челябинцам еще раз напомнили о возможном изменении цвета воды в мае

Жителям Челябинска еще раз напомнили о возможном изменении цвета воды в мае, что связано с ремонтными работами на очистных сооружениях водоснабжения и строительством станции ультрафиолетового обеззараживания.

Так, завтра, третьего мая, работы будут вестись на водоводе, питающем Калининский, Курчатовский, Центральный, Металлургический и Советский районы. В период с четвертого по седьмое мая вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету. Как правило, в течение одних-двух суток после переключения ситуация стабилизируется.

«В связи с переключением магистральных подающих водоводов происходит увеличение скорости потока в оставшихся в работе водоводах и, как следствие, изменение цветности воды у потребителей. На этой неделе отключение запланировано на третье мая, но поскольку сети имеют большую протяженность, поступление измененной по цвету воды несет инерционный характер, и потребители могут почувствовать изменения в период с четвертого по седьмое мая», - объяснил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Как отметили в мэрии, данные переключения будут производиться в течение еще нескольких недель. МУП «ПОВВ» будет заблаговременно информировать о них челябинцев. По всем вопросам следует обращаться в контактный центр предприятия по телефону: 214-00-14.