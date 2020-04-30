Челябинцам рассказали о садовых маршрутах этого года

В Челябинске в этом весенне-летнем сезоне определено и утверждено 12 садовых маршрутов. Развозить огородников на участки автобусы начнут уже завтра, первого мая.

Как сообщает городское управление транспорта, по сравнению с прошлым годом у некоторых сезонных маршрутов изменились номера и трасса движения, а также сменились перевозчики.

В этом году в столице Южного Урала появился новый садовый маршрут №65с (железнодорожный вокзал - СНТ «Трубопрокатчик-4»). Он пройдет по автодороге «Меридиан», улицам Новороссийской, Чистопольской, Кольцевой и Рудной до остановочного пункта около дома по адресу: улица Рудная, 1.

Продлен в нынешнем сезоне маршрут автобуса №60, обслуживающего СНТ «Вишневый». От остановки «Автобусный парк» до СНТ «Надежда» он проследует по улице Профессора Благих и через микрорайон Шагол, что позволит жителям Курчатовского района проезжать до своего СНТ без пересадок.

Садовые маршруты, которые будут работать в областном центре в этом году:

№ 25с ДК Строителей - СНТ «Искра» - СНТ «Ферросад» (ООО «Третий автобусный парк»);

№ 26с Политехникум - СНТ «Металлист» (ООО «Общественный городской транспорт»);

№ 37с Железнодорожный вокзал - СНТ «Жилищник» (ООО «Общественный городской транспорт»);

№ 38с ул. Чистопольская - СНТ «Трубопрокатчик 3» (ООО «Общественный городской транспорт»);

№ 57с ул. Мамина - станция Межозерная (ООО «Общественный городской транспорт»);

№ 60с СНТ «Вишневый» - ул. Чичерина - Шагол - СНТ «Надежда» (по Комсомольскому пр-ту, Солнечной, Профессора Благих, без заезда в Челябэнерго);

№ 65с Железнодорожный вокзал - СНТ «Трубопрокатчик 4», до посёлка Сухомесово (ООО «Третий автобусный парк»);

№ 67с Областная больница - СНТ «Вишневый» (ООО «Общественный городской транспорт»);

№ 70с ул. Чистопольская - СНТ «Трубопрокатчик 2» (ООО «Общественный городской транспорт»);

№ 84с ДК Строителей - СНТ «Надежда» (ООО «Гранд»);

№ 90с Железнодорожный вокзал - СНТ «Кристалл» (ООО «Общественный городской транспорт»);

№ 93с ДК Строителей - СНТ «Авиатор 2» (ООО «Общественный городской транспорт»).

Единый пересадочный билет действует на маршрутах, обслуживаемых ООО «Общественный городской транспорт».

Маршруты автобусов № 25с, № 60с, № 65с, №84с будут обслуживаться автобусами малого класса - это обусловлено шириной проезжей части на некоторых участках маршрута.

Кроме того, возобновляется работа маршрутов автобусов №14 «Железнодорожный - Новосинеглазово», №17 «Барбюса - Фатеевка», № 28 «Харлова - Областная больница», №52 «Областная больница - посёлок Исаково».

На маршрутах №14 и №28 будет работать автобус большого класса. Дополнительно еще один большой автобус выйдет на автобусный маршрут №83 «ЮУрГУ - пос. Сухомесово» (до ж/д переезда).

Что касается маршрутных такси №19 «Чистопольская - Приборостроительная» и №92 «Поселок Сухомесово - ЧМК», их маршруты продлены до садов «Трубопрокатчик-3» и «Трубопрокатчик-4» соответственно.

Помимо этого, увеличено число рейсов на маршрутах №1 «Железнодорожный вокзал - Аэропорт», №41 «ДК Строителей - Аэропорт» и № 45 «Автобусный парк - Аэропорт», которыми пользуются садоводы нескольких СНТ.

Подробное расписание городских садовых автобусов будет размещено здесь: https://www.marsruty.ru/chelyabinsk/#seasonalbus.