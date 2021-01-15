Челябинцев напрягают большие очереди в больницах и снижение зп

Каждый третий челябинец признался, что в период пандемии он чаще всего сталкивался с большими очередями в больницах и снижение заработка.
Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили узнать, с какими последствиями пандемии столкнулись жители Челябинска, какие неудобства испытали.
Самой упоминаемой среди челябинцев проблемой стали большие очереди в больницах и невозможность посещения врачей. Почти каждый третий из опрошенных (31,7%).
На втором месте – проблема снижения уровня доходов и сокращение заработной платы. Среди 27,1% так ответивших жителей Челябинска больше экономически активных по возрасту горожан – от 18 до 59 лет.
Четверть челябинцев (24,6%) столкнулись с долгим ожиданием скорой помощи.
Каждый пятый житель города (20,4%) столкнулся с дефицитом лекарственных средств.
Примерно столько же опрошенных (20,1%) в качестве последствия эпидемии, с которым им пришлось столкнуться лично, отметили переход на дистанционную работу или обучение.
Каждый десятый челябинец, принявший участие в опросе (13,1%), рассказал о потере работы, как ключевом последствии эпидемии корпонавируса.
С большими очередями на КТ и рентген столкнулись 12,6% опрошенных, в основном – работники бюджетной сферы и высокообеспеченные. А сложности с посещением различных госинстанций отметили 11,3% горожан.