Челябинцев предупредили о возможном изменении цвета воды из крана

В домах жителей Челябинске в связи с очередным этапом ремонтных работ на очистных сооружениях водоснабжения и строительством станции ультрафиолетового обеззараживания может меняться цвет воды.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы будут вестись на водоводе, питающем Центральный, Советский, Ленинский и Тракторозаводский районы областного центра. Переключения из-за увеличенной скорости потока могут привести к временным изменениям качества питьевой воды по органолептическим показателям.

В период с 10 по 12 сентября вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету. Как правило, в течение одних-двух суток после переключения ситуация стабилизируется.

МУП «ПОВВ» приносит жителям Челябинска свои извинения за доставленные неудобства и рекомендует по всем вопросам обращаться в контактный центр предприятия по телефону: 214-00-14.