10.09.2023
Челябинцев предупредили о возможном изменении цвета воды из крана
09.09.2023
День рождения Челябинска проходит под защитой полицейских
09.09.2023
В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы
09.09.2023
В Кунашакском районе водитель вылетела из опрокинувшегося автомобиля и погибла
09.09.2023
Южноуральцев приглашают принять участие в викторине ко Дню танкиста
08.09.2023
Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ
Челябинцев предупредили о возможном изменении цвета воды из крана
13.07.2023
Жители Коркинского округа жалуются на частые отключения воды и слабый напор
10.05.2023
Жители четырех районов Челябинска могут увидеть в своих квартирах «цветную» воду
02.05.2023
Челябинцам еще раз напомнили о возможном изменении цвета воды в мае
25.04.2023
Челябинцев предупредили о возможном помутнении воды в связи с работами на водоводах
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023