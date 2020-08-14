Челябинцев приглашают к очередному соучастию в проектировании набережной Смолино

Жителей Челябинска приглашают к участию во втором этапе соучаствующего проектирования набережной озера Смолино.

Обсудить наработки архитекторов горожане смогут 19-21 августа на платформе Zoom. Чтобы принять участие в обсуждениях, нужно заполнить анкету.

В настоящее время архитекторы из московского бюро WOWHAUS создают первый эскиз будущей набережной Смолино. Специалисты выражают благодарность челябинцам, которые уже приняли участие в обсуждениях. Столичные мастера пообещали, что их мнения лягут в основу проекта.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», первый эскиз будущего общественного пространства жители южноуральской столицы смогут увидеть в прямом эфире в сообществе проекта в ВКонтакте в понедельник, 17-го августа, в 19 часов.

Сегодня, 14-го августа, заказчик проекта - управляющий директор Челябинского трубопрокатного завода Евгений Губанов прогулялся по берегу городского водоема в компании с прибывшим в областной центр накануне партнером архитектурного бюро WOWHAUS Олегом Шапиро и главой Ленинского района Александром Орлом. Гостю южноуральской столицы показали будущий объект благоустройства.

Напомним, инициатором создания архитектурной концепции набережной Смолино на участке в конце улицы Гагарина выступила Группа ЧТПЗ.

В настоящее время благоустраивается другой участок береговой полосы водоема – со стороны улицы Новороссийской, в районе ДК ЧТПЗ.

Новое общественное пространство появится между строящейся сегодня набережной у заводского дворца культуры и набережной около ЖК «Смолинский».

Набережная, которую спроектируют столичные специалисты, станет, по их заверениям, рекреационной территорией, рассчитанной на жителей не только Ленинского района, но и всего города.

Московские архитекторы уверены, что этот проект даст импульс к развитию и других общественных пространств Челябинска. Они подчеркнули, что благоустройство набережной подразумевает сохранение и развитие сложившейся экосистемы охраняемой природной территории.