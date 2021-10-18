Челябинцев штрафуют за нарушение масочного режима

В Челябинске продолжаются проверки соблюдения антиковидных мер. Проверяется общественный транспорт, магазины и торгово-развлекательные комплексы.

Как сообщил сегодня, 18 октября, на аппаратном совещании замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, за неделю составлено 290 протоколов об административных нарушениях.

Напомним, на сегодняшний день жители региона обязаны соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Южноуральцам необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах массового скопления людей.

За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.