В Челябинске продолжаются проверки в общественном транспорте

В Челябинске полицейские и сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверять, как водители и пассажиры общественного транспорта соблюдают масочный режим.

Сегодня, 16 августа, на аппаратном совещании в администрации города заместитель мэра по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сообщил, что за неделю было проверено 105 единиц общественного транспорта. Четыре водителя привлечены к административной ответственности.

Ранее глава Челябинска Наталья Котова потребовала усилить контроль за ношением масок также и в торговых комплексах. Мэр настаивала на том, чтобы везде на входе выставили охранников, которые не пускали бы в магазины посетителей без средств индивидуальной защиты.

Напомним, на сегодняшний день жители региона по-прежнему обязаны соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Южноуральцам необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах массового скопления людей.

За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.