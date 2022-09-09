Челябинцев  ждет мото-парад, гигантские раскраски, море подарков и много рока в Парке Гагарина на День города. 6+

Челябинск отметит День города в ритме рока вместе с Нашим Радио.

Уже в 10 утра 10 сентября, в субботу, праздник начнется с мото-пробега, в котором могут принять участие все любители мото-техники. Старт пробега по адресу ул. Артиллерийская, 40, а финиш на парковке Парка Гагарина.

Первые группы выйдут на главную сцену Парка в 12 часов дня. Тогда же начнется развлекательная программа для детей на площадке Гулливер, где малыши и их родители смогут раскрасить большой картонный город, заплести разноцветные косы, потанцевать с аниматорами и посмотреть химические фокусы.

Чем могут заняться на Фестивале взрослые челябинцы:

• Послушать 26 новых рок-групп

• Купить сладости и сувениры можно будет на ярмарке у фонтана;

• Получить бесплатную бонусную карту сети АЗС Регион UNO и подарки;

• Узнать о себе новое, пройдя увлекательные тесты от «Компьютерной академии TOP»

• Выпить вкусный кислородный коктейль, поиграть с аниматорами и сделать снимки в классной фото-зоне от аптечной сети «Фармленд»

• Выиграть крутые призы от "Ситилинк" подробнее: https://www.citilink.ru/promo/chlb9let/

• Выбрать авто и записаться на тест-драйв у официального дилера lada компании «Восток Лада».

Сюрпризом вечера станет совместное выступление группы Апофеоз (г. Миасс) с коллективом IS NOT ethnoband (г. Челябинск) и новые ведущие фестиваля.

Вся концертная программа будет идти с 12:00 и до салюта.



Четвертый год подряд Наше радио Челябинск и Парк Гагарина проводят главный рок Фестиваль на День города.

Фестиваль так же можно будет смотреть с помощью онлайн-трансляции в группе ВК и в сообществе. Запись будет сохранена!

Фото Наше радио 2020 год