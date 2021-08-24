Челябинцы чаще всех в России конфликтуют с начальством

Служба исследований hh.ru, провела опрос среди трудоустроенных жителей Челябинской области и выяснила, какая атмосфера царит в рабочих коллективах. Почти 50 процентов опрошенных сообщили, что у них периодически случаются конфликты с начальством. По этому показателю регион вышел на первое место в России.

Как сообщили инициаторы исследования, только 36% трудоустроенных жителей Южного Урала охарактеризовали атмосферу у себя на работе как дружную. У 33% в коллективе царит нейтральная атмосфера, у 18% - напряженная, у девяти - враждебная.

45% респондентов сообщили, что у них на работе периодически случаются конфликты с руководством. По этому показателю Челябинская область заняла первое место среди регионов страны (для сравнения – в среднем по России с начальством конфликтуют 21% сотрудников). Кроме того, 18% челябинцев признались в ссорах с коллегами. 48% сообщили, что у них обычно не возникает конфликтов на работе.

«Чаще всего конфликты имеют профессиональный характер: спорщики не могут найти общий язык по рабочим вопросам (72%). На втором месте – эмоции и плохое настроение (23%), на третьем – личная неприязнь (13%). Реже всего ссоры на работе связаны с бытовыми моментами, например, с грязью в офисе, открытыми окнами или запахом еды», - рассказывает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

18% респондентов из Челябинской области уверены, что за последний год конфликты работе стали происходить чаще, 12%, наоборот, считают, что количество таких ситуаций сократилось, а 58% никаких изменений не отметили.