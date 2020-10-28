ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинцы готовят иски к фитнес-клубу в Металлургическом районе

Общество
Сегодня, 14:56
Размер текста
Автор: 
Ксения Старикова

Инициативная группа обманутых клиентов из двадцати трёх человек готовится подать иск к фитнесс-клубу «Forma», что находится в Металлургическом районе Челябинска. Летом этого года он закрылся, и несколько десятков людей не получили все услуги, за которые они заплатили деньги

Двадцать шестого октября Татьяна Майорова создала пост в группе Металлургического района «Подслушано ЧМЗ», где сообщила о поиске пострадавших от действий владелицы клуба Анастасии Лежниной. Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» связался с Татьяной и выяснил, что больше всего женщину возмущает неготовность индивидуальной предпринимательницы идти на контакт с обманутыми клиентами.

«Дело было 30 марта. Я покупала индивидуальные тренировки с Анастасией. Когда клуб закрылся, мы договорились о занятии на дому, она нас пригласила на квартиру в доме на улице Братьев Кашириных. Тогда же мы с моей подружкой Оксаной отдали ей каждая по 4800 рублей на руки, наличкой. Потом она снова звала на квартиру, но мы сказали, что мы с ЧМЗ и ездить нам вообще не удобно. После этого я получала от неё какие-то отписки, а потом она вообще перестала выходить на контакт. Я всё понимаю, сейчас у фитнес-клубов время тяжелое, но мы предлагали даже вернуть деньги какими-то товарами. У неё был ещё магазин одежды и обуви для фитнеса FABRIKA», – рассказала Татьяна Майорова.

По словам женщины, владельцы фитнес-клуба продолжали брать деньги с клиентов даже в августе, когда было очевидно, что фитнес-клуб закроется. Договор об оказании услуг заключали, однако старались брать деньги наличкой, без квитанций, на доверии. Закончилось всё тем, что Анастасия просто стала отвечать: «А где доказательства, что вы мне отдавали деньги?».

Осложняет ситуацию то, что у кого-то из пострадавших есть квитанции, у кого-то – нет, у кого-то есть свидетели, что они действительно отдавали предпринимательнице деньги, у кого-то – нет. Четыре человека из пострадавших написали заявление в полицию, но их перенаправили в мировой суд, сказав, что дела будут рассматривать в частном порядке. Пострадавшие же хотят подать коллективный иск.

Сама Анастасия на звонки не отвечает, а в соцсетях перенаправляет клиентов к своему мужу Владимиру Лежнину, которому теперь принадлежит её фирма на основании нотариальной доверенности. Владимир же говорит, что готов рассматривать все дела в судебном порядке.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Ксения Старикова
Отправить новость
Сегодня, 13:17
В Златоусте из-за угрозы распространения «ковида» закрыли кафе
Сегодня, 11:38
Электроснабжение потребителей Челябинской области, прерванное непогодой, восстановлено
Сегодня, 11:35
За сутки в Челябинской области подтверждено 148 новых случаев ковида в 22 муниципалитетах
Сегодня, 10:56
Южноуральские газовики обновили мобильное приложение «Личного кабинета»
Сегодня, 10:38
На уборку дорог в Челябинске выведено меньше техники
Сегодня, 10:15
ОНФ требует рекультивации земель, которые челябинскими чиновниками использовались для снегосвалок
Сегодня, 10:12
Металлурги ЧЦЗ прошли бесплатную вакцинацию от гриппа
Вчера, 18:45
Депутаты Челябинска изменили порядок проведения публичных слушаний
Вчера, 18:33
В Челябинске установят мемориальные бюсты Николая Патоличева и Хариса Юсупова
Вчера, 17:52
Анонсы событий и мероприятий на 28 октября
Среда обитания
Сегодня, 11:29
Наметился осторожный оптимизм
По защите Челябинского городского бора создана рабочая группа
Происшествия
Сегодня, 15:21
Хранил миллионы в коробке для обуви
ФСБ обнародовала видео обысков в доме у Тефтелева
Новости
Сегодня, 15:28
Общество
Разработки компании «Интерсвязь» пользуются все большей популярностью
Сегодня, 15:27
Федерация
Известный защитник Новороссии Бенес Айо получил временное убежище в РФ
Сегодня, 15:25
Культура
Челябинский театр драмы отмечает юбилей главного режиссёра
Сегодня, 15:06
Общество
Магнитогорцы продолжат ездить льготно в общественном транспорте
Сегодня, 14:52
Экономика
ВТБ выдал более 130 миллиардов рублей в рамках ипотеки с господдержкой
Материалы рубрики
Сегодня, 15:28
Общество
Разработки компании «Интерсвязь» пользуются все большей популярностью
Сегодня, 15:06
Общество
Магнитогорцы продолжат ездить льготно в общественном транспорте
Сегодня, 14:36
Общество
Власти Магнитогорска поддерживают любовь горожан к баням
Сегодня, 14:19
Общество
В Магнитогорске усовершенствовали правила благоустройства города
Сегодня, 13:22
Общество
В Челябинске пройдёт конкурс красоты «Рожденная побеждать» для женщин на колясках
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика