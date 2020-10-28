Челябинцы готовят иски к фитнес-клубу в Металлургическом районе

Инициативная группа обманутых клиентов из двадцати трёх человек готовится подать иск к фитнесс-клубу «Forma», что находится в Металлургическом районе Челябинска. Летом этого года он закрылся, и несколько десятков людей не получили все услуги, за которые они заплатили деньги

Двадцать шестого октября Татьяна Майорова создала пост в группе Металлургического района «Подслушано ЧМЗ», где сообщила о поиске пострадавших от действий владелицы клуба Анастасии Лежниной. Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» связался с Татьяной и выяснил, что больше всего женщину возмущает неготовность индивидуальной предпринимательницы идти на контакт с обманутыми клиентами.

«Дело было 30 марта. Я покупала индивидуальные тренировки с Анастасией. Когда клуб закрылся, мы договорились о занятии на дому, она нас пригласила на квартиру в доме на улице Братьев Кашириных. Тогда же мы с моей подружкой Оксаной отдали ей каждая по 4800 рублей на руки, наличкой. Потом она снова звала на квартиру, но мы сказали, что мы с ЧМЗ и ездить нам вообще не удобно. После этого я получала от неё какие-то отписки, а потом она вообще перестала выходить на контакт. Я всё понимаю, сейчас у фитнес-клубов время тяжелое, но мы предлагали даже вернуть деньги какими-то товарами. У неё был ещё магазин одежды и обуви для фитнеса FABRIKA», – рассказала Татьяна Майорова.

По словам женщины, владельцы фитнес-клуба продолжали брать деньги с клиентов даже в августе, когда было очевидно, что фитнес-клуб закроется. Договор об оказании услуг заключали, однако старались брать деньги наличкой, без квитанций, на доверии. Закончилось всё тем, что Анастасия просто стала отвечать: «А где доказательства, что вы мне отдавали деньги?».

Осложняет ситуацию то, что у кого-то из пострадавших есть квитанции, у кого-то – нет, у кого-то есть свидетели, что они действительно отдавали предпринимательнице деньги, у кого-то – нет. Четыре человека из пострадавших написали заявление в полицию, но их перенаправили в мировой суд, сказав, что дела будут рассматривать в частном порядке. Пострадавшие же хотят подать коллективный иск.

Сама Анастасия на звонки не отвечает, а в соцсетях перенаправляет клиентов к своему мужу Владимиру Лежнину, которому теперь принадлежит её фирма на основании нотариальной доверенности. Владимир же говорит, что готов рассматривать все дела в судебном порядке.