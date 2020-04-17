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Челябинцы из дома на Ереванской поблагодарили пожарных за спасение

Общество
Сегодня, 14:03

Челябинцы из дома на улице Ереванской, где 14-го апреля, произошел серьезный пожар, поблагодарили пожарных за спасение.

Огнеборцы побывали в гостях у спасенной ими пенсионерки Надежды Носковой, чтобы справиться о ее самочувствии.

Во время тушения пожара (горела лестничная клетка) женщина находилась в своей квартире, пережив настоящий ужас. Огнеборцы спасли челябинку, надев на нее кислородную маску, благодаря которой ее органы дыхания не пострадали. Пожарные непрерывно следили за состоянием здоровья Надежды Носковой и оставались с ней до последнего.

Пожарные отмечают, что если бы возникла хоть малейшая угроза жизни и здоровью пенсионерки, ее бы немедленно эвакуировали. В той ситуации огнеборцы приняли верное решение - выводить женщину из квартиры через опасную зону было очень рискованно: у Надежды Анатольевны больные ноги, она ограничена в движении.

"Поэтому два сотрудника Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, проникнув в квартиру по трехколенной лестнице, обеспечивали ее непрерывной подачей воздуха из своих дыхательных аппаратов. Перед этим, также по "трехколенке", был спасен сын Надежды Анатольевны и домашний питомец - кот Петя", - рассказал заместитель начальника 3 пожарно-спасательного отряда Евгений Шабанов.

Как отмечают в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар огнеборцы тушили одновременно со спасением жильцов. Очаг возгорания был локализован очень быстро.

"Я теперь буду отмечать второй день рождения 14 апреля. Нет слов, чтобы выразить свою признательность и благодарность сотрудникам МЧС! Пожар стремительно развивался, а пожарные так быстро приехали! Спасли сына, кота. А я даже на табуретку ногу не могу поднять, как же меня можно было транспортировать? Ребята на меня одели «скафандр», постоянно спрашивали: как я себя чувствую. Молодцы!" - похвалила своих спасителей Надежда Носкова, которая в настоящее время живет у сестры.

Благодарность пожарным-спасателям выражают все жители подъезда, кто в тот день оказался в огненной ловушке. Люди передают огнеборцам огромное спасибо за оперативное прибытие, за спасенные жизни и сохраненное жилье.

 

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