Челябинцы из «Нового поколения» пожаловались на отсутствие нормальной дороги

Челябинцы, купившие квартиры в жилом микрорайоне «Новое поколение» («Парковый»), пожаловались городским властям на отсутствие нормальной дороги по улице Маршала Чуйкова.

Жалоба была опубликована в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте. Автор поста отмечает, что в новом жилом комплексе заселилось уже около полутора десятков домов, а дорожный вопрос по-прежнему остается открытым:

«Как катались по кочкам и ямам, так и катаемся. С ребенком в машине уже нереально доехать, всю машину болтает, шатает… Сделайте уже что-нибудь, пожалуйста. Очень прошу, чтобы хотя бы заново отсыпали гравием и выровняли. Снег сошел, а вместе с ним и остатки дороги, что были. Найдите время на нашу проблему. Управляющая компания никак на нее не реагирует».

На это в администрации Челябинска ответили, что строительство, реконструкция и капитальный ремонт улиц и дорог города осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» только на основании и в полном соответствии с разработанной проектной документацией и результатами инженерных изысканий, прошедшими государственную экспертизу.

В настоящее время в рамках заключенного муниципального контракта ведется проектирование строительства улица Маршала Чуйкова от Краснопольского проспекта до улицы Александра Шмакова, сообщили в мэрии, уточнив, что здесь планируется строительство пешеходных тротуаров и придорожных газонов, сетей дождевой канализации и организации наружного освещения.

«Проектировщик и специалисты совместно с управлением лесами Челябинской области и комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска прорабатывают вопрос о нахождении в зоне проектирования и строительства участков государственного лесного фонда, а также земельных участков в собственности третьих лиц», - рассказали в городской администрации.

Также в мэрии пояснили, что сроки реализации дорожно-строительных мероприятий по улице Маршала Чуйкова могут быть определены только после получения разработанной проектной документацией положительного заключения госэкспертизы и при условии выделения необходимого объема целевых бюджетных средств.

«В настоящее время подрядная организация, оказывающая услуги по содержанию улично-дорожной сети в Курчатовском районе, выдала задание на проведение грейдирования дорог, в том числе и по улице Маршала Чуйкова - от Краснопольского проспекта до дома №7 по Маршала Чуйкова. Данные работы планируют выполнить по графику», - сообщили в администрации Челябинска.

За дополнительной информацией по вопросам дорожной деятельности челябинцы могут обращаться в комитет дорожного хозяйства города по телефону: +7 (351) 791-19-67 и по электронной почте udh@cheladmin.ru.