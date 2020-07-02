Челябинцы оценили преимущества автопарковок с искусственным интеллектом от «Интерсвязи»

Жители Челябинска всё активнее пользуются современными технологиями искусственного интеллекта проекта «Умный город», реализуемого лидером телекоммуникационного рынка Южного Урала – компанией «Интерсвязь».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, статистика использования услуги «Умные парковки» показала, что бесплатным сервисом для поиска свободного парковочного места воспользовались уже более миллиона раз. «Умные парковки» от компании «Интерсвязь» — это сервис в бесплатном мобильном приложении, который позволяет любому пользователю узнать о загруженности конкретных паркингов в круглосуточном режиме.

Пока абоненты могут узнать количество и расположение свободных мест на городских парковках, включая места для инвалидов, а также воспользоваться системой безопасности «Мониторинг автомобиля», поставив свой автомобиль на круглосуточное видеонаблюдение. Если охраняемый автомобиль сдвинется с места, сервис сразу сообщит об этом автовладельцу. Но уже сейчас IT-специалисты «Интерсвязи» работают над внедрением новой функции «мониторинг активностей», которая будет сообщать и о «необычной» активности вблизи охраняемого автомобиля. Система сможет реагировать на все подозрительные действия людей, находящихся поблизости. Это позволит не допустить неприятных ситуаций, связанных с авто, и отпугнёт злоумышленников, так как те будут знать, что автомобиль охраняется искусственным интеллектом.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, немаловажно, что программисты разрабатывают сервис «Умных парковок», опираясь на свой личный опыт, как автомобилистов. Сейчас недостаточно просто поставить видеокамеры на парковках, требуются интеллектуальные системы видеонаблюдения, оценивающие ситуацию и способные сделать неохраняемые парковки Челябинска охраняемыми.

Новый сервис «Интерсвязи» работает круглосуточно, при любых погодных условиях и освещении. Снег или дождь не оказывают особого влияния на работу «Умных парковок».

Пока в Челябинске действуют 103 «Умные парковки» с четырьмя с половиной тысячами парковочных мест. Пользователь может узнать о количестве и расположении свободных мест для автомобиля на них через бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город». Функция «Мониторинга автомобиля», которая позволяет поставить авто на «дистанционную охрану», на данный момент осуществляется на 60 парковках города. Всего «умными» парковками от Интерсвязи ежемесячно пользуются десятки тысяч человек. Основная активность сервиса «Умных парковок» наблюдается в рабочее время в период с 10:00 утра до 20:00 вечера.