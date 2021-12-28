Челябинцы одобрили: день 31 декабря стал нерабочим

В ходе инициативного опроса, проведённого лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС, челябинцы в основном одобрили решение правительства сделать 31 декабря нерабочим днем.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года на федеральном уровне было объявлено выходным днем.

Большинство челябинцев (56,8%) положительно относятся к тому, что последний день в году – выходной.

Значительной часть челябинцев (41,5%) это решение восприняли безразлично.

Лишь 1,3% опрошенных выразили отрицательное отношение к тому, что последний день года – выходной, ещё 0,5% затруднились с ответом.

Напомним, еще год назад президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. Эта инициатива обсуждалась и ранее, но не была закреплена законодательно.