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Челябинцы потребовали отставки главы Калининского района и пригрозили акциями протеста

Жители микрорайона «Академ Риверсайд» Челябинска через социальную сеть обратились к главе региона Алексею Текслеру с требованием об отставке главы Калининского района Сергея Колесника.

Их возмутило, что пустырь между многоэтажками оккупировали водители маршруток. Они, по словам жителей, превратили территорию в отстойник и ночную парковку для своих «коней».

Жалоба жителей появилась в группе «А. Л. Текслер. Помоги!!!» в ВКонтакте:

«Мы, жители района «Академ Риверсайд» недовольны состоянием нашего района. Сергей Колесник как глава осуществляет благоустройство района в пределах улицы Кирова (той части, где находится его «офис»). Наши жители подарили Сергею лопаты, чтобы ему, светлой голове, было хоть немного проще справиться с благоустройством (ведь с наличием лопаты это возможно). Нас не услышали, мы вышли на улицы и запустили флешмоб «Туалет Колесника», в центре нашего района (хотя центра у нас нет, ведь даже прогулочную зону нам никто не может благоустроить). На установленный Колесником туалет мы гордо прикрепили, как знамя района, его фамилию, чтобы привлечь больше внимания к нашей проблеме».

Авторы обращения подчеркнули, что требуют немедленного благоустройства района или отставки действующего главы.

«Выборы главы были нелегитимны, участвовал в них только он и его заместитель. Мы не выбирали главу и требуем немедленного начала службы не для себя, а для района. Если указанных действий не произойдёт, мы будем вынуждены выйти на акцию протеста к дому правительства Челябинской области», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», контрактами на уборку общественных пространств в Калининском районе уже заинтересовался ОБЭП. Городские власти не исключают возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Напомним, ранее у жителей Калининского района и у депутатов было много претензий к администрации по уборке улиц от снега. Сергей Колесник в результате согласился со справедливостью критики по поводу ненадлежащего качества уборки ряда общественных пространств на вверенной ему территории, сообщив, что районные власти предъявили нерадивым подрядчикам штрафов на сумму 825 тысяч рублей.

Тем временем, в социальных сетях появились фотографии с «кучами Колесника» - так население стало подписывать не убранные на территории района сугробы.

К слову, жители Никольской рощи, сначала активно ругавшие районного главу за некачественную уборку снега, впоследствии официально заявили, что Сергей Колесник оперативно принял меры по приведению в порядок их поселка, и публично выразили ему благодарность за готовность быстро и правильно реагировать на критику.

В администрации Калининского района сообщили, что 22-го марта был в одностороннем порядке расторгнут договор с недобросовестным подрядчиком и заключен новый муниципальный контракт.