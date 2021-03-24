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Жители Никольской рощи поблагодарили Сергея Колесника за быструю и правильную реакцию на критику

Жители поселка Никольская роща поблагодарили главу Калининского района Сергея Колесника за быструю и правильную реакцию на критику в связи с некачественной уборкой снега.

О полученной благодарности от населения данного микрорайона сегодня, 24-го марта, районная администрация сообщила в своей группе в ВКонтакте, сопроводив пост видео, подтверждающим, что жители Никольской рощи, ранее активно жаловавшиеся на бездействие власти, действительно больше не имеют претензий к Сергею Колеснику.

«Большое спасибо. Самое главное - быстро и правильно отреагировал, а мы, жители, можем не только требовать: мы умеем и быть благодарными», - сказала, обращаясь к главе Калининского района, пенсионерка из Никольской рощи.

Также в районной мэрии сообщили, что в понедельник, 22-го марта, был в одностороннем порядке расторгнут договор с недобросовестным подрядчиком и заключен новый муниципальный контракт.

«В связи систематическим бездействием недобросовестного подрядчика в адрес администрации района поступило более 50-ти жалоб жителей. В соответствии с муниципальным заданием новые подрядные организации оперативно начали выполнять работы по уборке и вывозу снега - в первую очередь, на территориях, где существует угроза возможного подтопления», - рассказали в районной мэрии.

В свою очередь, жители Никольской рощи активно контролировали ход и качества выполненных работ.

В настоящее время власти Калининского района готовят заявление в антимонопольную службу для включения нерадивого предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков (в так называемый «черный список»).

«Полиция Челябинска решает вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества», - напомнили в районной администрации.